"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов

"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов - 28.06.2024

"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов

Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сбивался, хрипел, оговаривался, терял мысль, что подстегнуло беспокойство относительно его возраста. Об этом пишет | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:21+0300

2024-06-28T11:21+0300

2024-06-28T12:07+0300

политика

выборы в сша

джо байден

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сбивался, хрипел, оговаривался, терял мысль, что подстегнуло беспокойство относительно его возраста. Об этом пишет газета Financial Times."Выступление Байдена в четверг вечером вызвало шквал критики: 81-летний президент не убедил встревоженных избирателей, убежденных, что он слишком стар для еще четырех лет в Белом доме", - сказано в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эта мумия Байден здорово нас всех подвела. Впрочем, как это все предсказуемо!", - отметил комментатор Union of Concerned Polar Bears.По мнению других читателей, "маразматик" Байден не годится для управления страной. Комментаторы также возмутились, что стране с одной из сильнейших экономик приходится выбирать между Байденом и Трампом."Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол. Их партийные стратеги либо не знакомы с историей, либо просто лыка не вяжут", - заключает Third wise man.Полный текст читайте на ИноСМИ

