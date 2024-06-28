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"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов
"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов
Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сбивался, хрипел, оговаривался, терял мысль, что подстегнуло беспокойство относительно его возраста. Об этом пишет | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:21+0300
2024-06-28T11:21+0300
2024-06-28T12:07+0300
политика
выборы в сша
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сбивался, хрипел, оговаривался, терял мысль, что подстегнуло беспокойство относительно его возраста. Об этом пишет газета Financial Times."Выступление Байдена в четверг вечером вызвало шквал критики: 81-летний президент не убедил встревоженных избирателей, убежденных, что он слишком стар для еще четырех лет в Белом доме", - сказано в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эта мумия Байден здорово нас всех подвела. Впрочем, как это все предсказуемо!", - отметил комментатор Union of Concerned Polar Bears.По мнению других читателей, "маразматик" Байден не годится для управления страной. Комментаторы также возмутились, что стране с одной из сильнейших экономик приходится выбирать между Байденом и Трампом."Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол. Их партийные стратеги либо не знакомы с историей, либо просто лыка не вяжут", - заключает Third wise man.Полный текст читайте на ИноСМИ
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выборы в сша, джо байден
Политика, выборы в США, Джо Байден
"Лыка не вяжут". В Британии высмеяли провал Байдена и демократов
FT: демократы запаниковали из-за ошибок Байдена в дебатах с Трампом
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сбивался, хрипел, оговаривался, терял мысль, что подстегнуло беспокойство относительно его возраста. Об этом пишет газета Financial Times
.
"Выступление Байдена в четверг вечером вызвало шквал критики: 81-летний президент не убедил встревоженных избирателей, убежденных, что он слишком стар для еще четырех лет в Белом доме", - сказано в статье.
"Эта мумия Байден здорово нас всех подвела. Впрочем, как это все предсказуемо!", - отметил комментатор Union of Concerned Polar Bears.
По мнению других читателей, "маразматик" Байден не годится для управления страной. Комментаторы также возмутились, что стране с одной из сильнейших экономик приходится выбирать между Байденом и Трампом.
"Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол. Их партийные стратеги либо не знакомы с историей, либо просто лыка не вяжут", - заключает Third wise man.
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