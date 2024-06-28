https://1prime.ru/20240628/belorussiya-849574240.html

На границе Белоруссии и Украины обнаружили схрон со взрывчаткой

На границе Белоруссии и Украины обнаружили схрон со взрывчаткой - 28.06.2024, ПРАЙМ

На границе Белоруссии и Украины обнаружили схрон со взрывчаткой

Схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств обнаружили у границы Белоруссии и Украины, заявил белорусский Госпогранкомитет. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:14+0300

2024-06-28T13:14+0300

2024-06-28T13:47+0300

украина

белоруссия

взрывчатка

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МИНСК, 28 июн - ПРАЙМ. Схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств обнаружили у границы Белоруссии и Украины, заявил белорусский Госпогранкомитет.По данным ведомства, недалеко от границы страны расположились боевики так называемого "Русского добровольческого корпуса*", замечена активная разведывательная деятельность. Также сообщалось, что белорусские пограничники принудителььно посадили квадрокоптер с Украины, который вел разведку."Кроме того, накануне на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник (схрон) с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", - добавил комитет. На этом фоне Минобороны Белоруссии и органы пограничного контроля осуществляют комплекс мероприятий по дополнительной защите госграниц, а также усилению контроля за воздушным пространством.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://1prime.ru/20240628/tovarooborot-849572575.html

украина

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украина, белоруссия, взрывчатка