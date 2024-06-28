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РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
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РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:48+0300
2024-06-28T13:48+0300
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МИНСК, 28 июн – ПРАЙМ. Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны. "В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - сказано в сообщении оборонного ведомства в ТГ-канале.В публикации добавляется, что дивизион подготовлен к выполнению задач по нанесению ударов дальность до 300 километров в течение двадцати минут.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о разведывательной активности боевиков на границе с Украиной.
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белоруссия
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ
13:48 28.06.2024
 
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии

Минобороны Белоруссии: РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе страны

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июн – ПРАЙМ. Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны.
"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - сказано в сообщении оборонного ведомства в ТГ-канале.
В публикации добавляется, что дивизион подготовлен к выполнению задач по нанесению ударов дальность до 300 километров в течение двадцати минут.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о разведывательной активности боевиков на границе с Украиной.
 
ВооруженияБЕЛОРУССИЯ
 
 
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