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РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:48+0300
2024-06-28T13:48+0300
2024-06-28T13:48+0300
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МИНСК, 28 июн – ПРАЙМ. Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны. "В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - сказано в сообщении оборонного ведомства в ТГ-канале.В публикации добавляется, что дивизион подготовлен к выполнению задач по нанесению ударов дальность до 300 километров в течение двадцати минут.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о разведывательной активности боевиков на границе с Украиной.
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белоруссия
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
Минобороны Белоруссии: РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе страны
МИНСК, 28 июн – ПРАЙМ. Дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" заступил на дежурство у границы Белоруссии, заявило Минобороны страны.
"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - сказано в сообщении оборонного ведомства в ТГ-канале.
В публикации добавляется, что дивизион подготовлен к выполнению задач по нанесению ударов дальность до 300 километров в течение двадцати минут.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о разведывательной активности боевиков на границе с Украиной.