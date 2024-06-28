Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/benzin--849576369.html
Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России
Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России - 28.06.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:27+0300
2024-06-28T14:27+0300
бензин
биржевые цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/12/842491256_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_12a8fa26da63026a7cc2477853a1f0aa.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов.Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну.Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну.Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
https://1prime.ru/20240624/benzin-849441439.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/12/842491256_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_216d4ed3baa0e55d6ec98286801999fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бензин, биржевые цены на бензин
Бензин, биржевые цены на бензин
14:27 28.06.2024
 
Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России

Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7% на бирже в России

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов.
Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.
В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну.
Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Цена бензина Аи-95 на бирже в РФ превысила 60 тысяч рублей впервые с апреля
24 июня, 14:37
В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
 
Бензинбиржевые цены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала