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Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России

Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России - 28.06.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 за неделю подорожал на 7 процентов на бирже в России

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:27+0300

2024-06-28T14:27+0300

2024-06-28T14:27+0300

бензин

биржевые цены на бензин

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов.Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну.Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну.Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://1prime.ru/20240624/benzin-849441439.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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