https://1prime.ru/20240628/biznes-849586326.html
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС - 28.06.2024, ПРАЙМ
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС
Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:24+0300
2024-06-28T18:24+0300
2024-06-28T18:24+0300
экономика
сша
фрс сша
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли. "От руководителей малых, средних и крупных фирм я слышу, что они уже чувствуют себя неуверенно; они были неуверенными в течение прошлого года. Они не уверены в том, когда инфляция снизится. Они не уверены в спросе, в мировой экономике", - сказала Дэйли в интервью CNBC. Она отметила, что неопределенность скорее связана с инфляцией, а не с политическими комментариями по поводу дебатов. Американские СМИ сходятся во мнении, что президент Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://1prime.ru/20240628/bayden-849582788.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f359fd5153eb355ee1236d00044aed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, фрс сша, бизнес
Экономика, США, ФРС США, Бизнес
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС
Глава ФРС Сан-Франциско: бизнес в США находится в состоянии неопределенности
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли.
"От руководителей малых, средних и крупных фирм я слышу, что они уже чувствуют себя неуверенно; они были неуверенными в течение прошлого года. Они не уверены в том, когда инфляция снизится. Они не уверены в спросе, в мировой экономике", - сказала Дэйли в интервью CNBC.
Она отметила, что неопределенность скорее связана с инфляцией, а не с политическими комментариями по поводу дебатов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что президент Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах