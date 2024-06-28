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Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС - 28.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240628/biznes-849586326.html
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС - 28.06.2024, ПРАЙМ
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС
Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:24+0300
2024-06-28T18:24+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли. "От руководителей малых, средних и крупных фирм я слышу, что они уже чувствуют себя неуверенно; они были неуверенными в течение прошлого года. Они не уверены в том, когда инфляция снизится. Они не уверены в спросе, в мировой экономике", - сказала Дэйли в интервью CNBC. Она отметила, что неопределенность скорее связана с инфляцией, а не с политическими комментариями по поводу дебатов. Американские СМИ сходятся во мнении, что президент Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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сша, фрс сша, бизнес
Экономика, США, ФРС США, Бизнес
18:24 28.06.2024
 
Американский бизнес находится в состоянии неопределенности, считают в ФРС

Глава ФРС Сан-Франциско: бизнес в США находится в состоянии неопределенности

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Американский бизнес в состоянии неопределенности, заявила глава федеральной резервной службы Сан-Франциско Мэри Дэйли.
"От руководителей малых, средних и крупных фирм я слышу, что они уже чувствуют себя неуверенно; они были неуверенными в течение прошлого года. Они не уверены в том, когда инфляция снизится. Они не уверены в спросе, в мировой экономике", - сказала Дэйли в интервью CNBC.
Она отметила, что неопределенность скорее связана с инфляцией, а не с политическими комментариями по поводу дебатов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что президент Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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