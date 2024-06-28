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Блиновская внесла средства с продажи квартиры в счет налоговой недоимки
Блиновская внесла средства с продажи квартиры в счет налоговой недоимки - 28.06.2024, ПРАЙМ
Блиновская внесла средства с продажи квартиры в счет налоговой недоимки
Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей, полученных от реализации квартиры отца, в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:45+0300
2024-06-28T19:45+0300
2024-06-28T19:45+0300
происшествия
бизнес
россия
елена блиновская
взыскание недоимки
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей, полученных от реализации квартиры отца, в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела. Об этом сообщил агентству РИА Новости адвокат Иван Морозов. "Действительно, произошло погашение за счет продажи одной из квартир, которая принадлежит отцу Елены Олегу Анатольевичу", — сказал он. Морозов пояснил, что сумма в 70 миллионов рублей является продажной ценой квартиры. По его словам, денежные средства по условиям договора купли-продажи попадают на аккредитив "Сбербанка", с которого уже производится уплата налогов. Кроме того, стало известно, что Блиновская завершила ознакомление с материалами уголовного дела. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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бизнес, россия, елена блиновская, взыскание недоимки
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Елена Блиновская, взыскание недоимки
Блиновская внесла средства с продажи квартиры в счет налоговой недоимки
Блиновская внесла 70 млн рублей с продажи квартиры в счет налоговой недоимки
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей, полученных от реализации квартиры отца, в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела. Об этом сообщил агентству РИА Новости адвокат Иван Морозов.
"Действительно, произошло погашение за счет продажи одной из квартир, которая принадлежит отцу Елены Олегу Анатольевичу", — сказал он.
Морозов пояснил, что сумма в 70 миллионов рублей является продажной ценой квартиры. По его словам, денежные средства по условиям договора купли-продажи попадают на аккредитив "Сбербанка", с которого уже производится уплата налогов.
Кроме того, стало известно, что Блиновская завершила ознакомление с материалами уголовного дела.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
МВД объявило в розыск мужа Блиновской