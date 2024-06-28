https://1prime.ru/20240628/briks-849565980.html

Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС

Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС - 28.06.2024, ПРАЙМ

Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС

Республика Конго заинтересована в присоединении к БРИКС, как минимум в развитии связей с организацией, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T09:44+0300

2024-06-28T09:44+0300

2024-06-28T09:44+0300

политика

брикс

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Республика Конго заинтересована в присоединении к БРИКС, как минимум в развитии связей с организацией, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо. Лидер африканского государства дал интервью агентству РИА Новости."Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что количество государств, желающих вступить в БРИКС превысило 30. В их число входят Малайзия, Венесуэла, Нигерия, Шри-Ланка, Вьетнам, Турция.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 по московскому времени.

https://1prime.ru/20240626/briks-849517510.html

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