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Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС
Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС - 28.06.2024, ПРАЙМ
Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС
Республика Конго заинтересована в присоединении к БРИКС, как минимум в развитии связей с организацией, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:44+0300
2024-06-28T09:44+0300
2024-06-28T09:44+0300
политика
брикс
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Республика Конго заинтересована в присоединении к БРИКС, как минимум в развитии связей с организацией, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо. Лидер африканского государства дал интервью агентству РИА Новости."Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что количество государств, желающих вступить в БРИКС превысило 30. В их число входят Малайзия, Венесуэла, Нигерия, Шри-Ланка, Вьетнам, Турция.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 по московскому времени.
https://1prime.ru/20240626/briks-849517510.html
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брикс
Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС
Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении или развитии связей с БРИКС
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Республика Конго заинтересована в присоединении к БРИКС, как минимум в развитии связей с организацией, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо.
Лидер африканского государства дал интервью агентству РИА Новости.
"Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что количество государств, желающих вступить в БРИКС превысило 30. В их число входят Малайзия, Венесуэла, Нигерия, Шри-Ланка, Вьетнам, Турция.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 по московскому времени.
В РАН раскрыли роль БРИКС в современном мире