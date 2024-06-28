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Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16
Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16 - 28.06.2024, ПРАЙМ
Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16
Обучение по обслуживанию истребителей F-16 в Дании завершили 50 украинцев, планируется обучить еще столько же. Об этом заявил командующий датскими... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:07+0300
2024-06-28T15:07+0300
2024-06-28T15:08+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Обучение по обслуживанию истребителей F-16 в Дании завершили 50 украинцев, планируется обучить еще столько же. Об этом заявил командующий датскими военно-воздушными силами Ян Дам. "Мы завершили обучение первых 50 (украинских специалистов - ред.), большая часть из которых отправилась домой... Сразу после летних каникул мы займемся следующими 50", - сказал он. Слова военного приводит телеканал TV2. Дам рассказал, что украинцы плохо знают английский, поэтому программу обучения приходилось менять несколько раз, кого-то даже отправляли на курсы изучения языка.Командующий ВВС Дании добавил, что Киев получит первый F-16 летом этого года. При этом, по его словам, истребители в ближайшие месяцы не смогут изменить "правила игры". Телеканал уточнил, что в Дании готовили механиков, специалистов по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз.
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f-16, дания, украина
Вооружения, F-16, ДАНИЯ, УКРАИНА
Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16
ВВС Дании: первые 50 украинцев завершили обучение по обслуживанию истребителей F-16
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Обучение по обслуживанию истребителей F-16 в Дании завершили 50 украинцев, планируется обучить еще столько же. Об этом заявил командующий датскими военно-воздушными силами Ян Дам.
"Мы завершили обучение первых 50 (украинских специалистов - ред.), большая часть из которых отправилась домой... Сразу после летних каникул мы займемся следующими 50", - сказал он. Слова военного приводит телеканал TV2.
Дам рассказал, что украинцы плохо знают английский, поэтому программу обучения приходилось менять несколько раз, кого-то даже отправляли на курсы изучения языка.
Командующий ВВС Дании добавил, что Киев получит первый F-16 летом этого года. При этом, по его словам, истребители в ближайшие месяцы не смогут изменить "правила игры".
Телеканал уточнил, что в Дании готовили механиков, специалистов по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз.
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