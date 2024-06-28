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Трамп оценил названные Путиным условия для окончания конфликта на Украине
Трамп оценил названные Путиным условия для окончания конфликта на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп оценил названные Путиным условия для окончания конфликта на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине неприемлемыми. Он сделал... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T06:11+0300
2024-06-28T06:11+0300
2024-06-28T06:17+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
конфликт
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине неприемлемыми. Он сделал это заявление в ходе теледебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом."Нет, они не являются приемлемыми", - сказал бывший президент. В то же время он заявил, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы руководство Российской Федерации уважало президента США. "Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - преим. ред.), - пообещал Трамп. - Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом".
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дональд трамп, владимир путин, конфликт
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, конфликт
Трамп оценил названные Путиным условия для окончания конфликта на Украине
Трамп: выдвинутые Путиным условия окончания конфликта на Украине неприемлемы
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине неприемлемыми. Он сделал это заявление в ходе теледебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом.
"Нет, они не являются приемлемыми", - сказал бывший президент. В то же время он заявил, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы руководство Российской Федерации уважало президента США.
Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона
"Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - преим. ред.), - пообещал Трамп. - Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом".