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Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший президент США Дональд Трамп на теледебатах с действующим президентом страны Лдо Байденом. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T08:01+0300

2024-06-28T08:01+0300

2024-06-28T08:08+0300

политика

дональд трамп

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший президент США Дональд Трамп на теледебатах с действующим президентом страны Лдо Байденом."Украина не выигрывает эту войну, - отметил экс-глава Белого дома. - У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально". При этом Трамп заявил, что из-за "глупых решений" Байдена Украина потеряла "великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет". Вместе с тем экс-президент пообещал быстро урегулировать украинский конфликт в случае победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.Также Трамп назвал действующего президента ничего не делающим "жалобщиком": "Как и многие политики, этот человек (Байден – прим. ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", - после чего экс-президент отметил, что при Байдене Америка живет "в аду".

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дональд трамп, украина, россия