Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/debaty-849563915.html
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший президент США Дональд Трамп на теледебатах с действующим президентом страны Лдо Байденом. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:01+0300
2024-06-28T08:08+0300
политика
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший президент США Дональд Трамп на теледебатах с действующим президентом страны Лдо Байденом."Украина не выигрывает эту войну, - отметил экс-глава Белого дома. - У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально". При этом Трамп заявил, что из-за "глупых решений" Байдена Украина потеряла "великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет". Вместе с тем экс-президент пообещал быстро урегулировать украинский конфликт в случае победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.Также Трамп назвал действующего президента ничего не делающим "жалобщиком": "Как и многие политики, этот человек (Байден – прим. ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", - после чего экс-президент отметил, что при Байдене Америка живет "в аду".
https://1prime.ru/20240628/debaty-849563358.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, украина, россия
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
08:01 28.06.2024 (обновлено: 08:08 28.06.2024)
 
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Российской Федерациней

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший президент США Дональд Трамп на теледебатах с действующим президентом страны Лдо Байденом.
"Украина не выигрывает эту войну, - отметил экс-глава Белого дома. - У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально".
При этом Трамп заявил, что из-за "глупых решений" Байдена Украина потеряла "великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет".
Вместе с тем экс-президент пообещал быстро урегулировать украинский конфликт в случае победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война
07:22
Также Трамп назвал действующего президента ничего не делающим "жалобщиком": "Как и многие политики, этот человек (Байден – прим. ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", - после чего экс-президент отметил, что при Байдене Америка живет "в аду".
 
ПолитикаДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала