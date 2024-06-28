https://1prime.ru/20240628/dividendy-849576992.html

Акционеры "Газпром нефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Акционеры "Газпром нефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год - 28.06.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Газпром нефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:34+0300

2024-06-28T14:34+0300

2024-06-28T14:37+0300

газпром нефть

дивиденды

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании."Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года", - говорится в сообщении.Промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года составили 82,94 рубля на акцию. Таким образом, суммарно за 2023 год "Газпром нефть" выплатит 102,43 рубля на акцию."Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию, а суммарные выплаты за 2022 год составили 81,94 рубля на акцию, или 388,5 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО.Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузкиОсновной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

https://1prime.ru/20240627/dividendy-849557708.html

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газпром нефть, дивиденды