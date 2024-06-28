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Акционеры группы "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры группы "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 28.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры группы "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры группы "Русагро" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:15+0300
2024-06-28T16:15+0300
2024-06-28T16:15+0300
дивиденды
русагро
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры группы "Русагро" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Решение: Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2023 года в размере 445 141 000 (четыреста сорок пять миллионов сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в сообщении.
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дивиденды, русагро
Акционеры группы "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры группы "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры группы "Русагро" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Решение: Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2023 года в размере 445 141 000 (четыреста сорок пять миллионов сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в сообщении.