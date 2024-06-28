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Акционеры "Полюса" решили не выплачивать дивиденды - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Полюса" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры "Полюса" решили не выплачивать дивиденды - 28.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Полюса" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, следует из материалов компании. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:22+0300
2024-06-28T16:29+0300
дивиденды
полюс
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, следует из материалов компании."Чистую прибыль ПАО "Полюс" по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.По итогам 2022 года компания тоже не выплачивала дивиденды."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В 2023 году компания увеличила добычу золота на 14%, до 2,902 миллиона унций. Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).
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дивиденды, полюс
дивиденды, Полюс
16:22 28.06.2024 (обновлено: 16:29 28.06.2024)
 
Акционеры "Полюса" решили не выплачивать дивиденды

Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, следует из материалов компании.
"Чистую прибыль ПАО "Полюс" по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
По итогам 2022 года компания тоже не выплачивала дивиденды.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В 2023 году компания увеличила добычу золота на 14%, до 2,902 миллиона унций. Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).
 
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