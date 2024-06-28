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МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Украины - 28.06.2024, ПРАЙМ
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МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Украины
МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Украины - 28.06.2024, ПРАЙМ
МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Украины
Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:25+0300
2024-06-28T22:46+0300
экономика
мвф
украина
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей. "Так и есть", - ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом. Кроме того, Грэй сообщил, что МВФ до конца 2024 года проведет еще два пересмотра программы финансовой помощи Киеву."У нас будет еще два пересмотра во второй половине этого года", - ответил он на вопрос РИА Новости.В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи, общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
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Экономика, МВФ, УКРАИНА
22:25 28.06.2024 (обновлено: 22:46 28.06.2024)
 
МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Украины

Грей: МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
"Так и есть", - ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом.
Кроме того, Грэй сообщил, что МВФ до конца 2024 года проведет еще два пересмотра программы финансовой помощи Киеву.
"У нас будет еще два пересмотра во второй половине этого года", - ответил он на вопрос РИА Новости.
В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи, общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
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