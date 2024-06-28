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В МВФ назвали сроки завершения переговоров по реструктуризации долга Киева

В МВФ назвали сроки завершения переговоров по реструктуризации долга Киева - 28.06.2024, ПРАЙМ

В МВФ назвали сроки завершения переговоров по реструктуризации долга Киева

Власти Украины, как ожидается, в ближайшие недели завершат переговоры с держателями гособлигаций страны для реструктуризации своего долга, заявил глава миссии... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T23:19+0300

2024-06-28T23:19+0300

2024-06-28T23:19+0300

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Власти Украины, как ожидается, в ближайшие недели завершат переговоры с держателями гособлигаций страны для реструктуризации своего долга, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей. "За последние недели усилились обсуждения с держателями облигаций. Мы ожидаем, что власти (Украины - ред.) продолжат действовать в соответствии со своей стратегией и завершат реструктуризацию в предстоящие недели", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее Грей заявил РИА Новости, что МВФ не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед самим фондом. В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.

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