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Рухнет зависимость. В РАН раскрыли, как Россия спасет мир от доллара
Рухнет зависимость. В РАН раскрыли, как Россия спасет мир от доллара - 28.06.2024, ПРАЙМ
Рухнет зависимость. В РАН раскрыли, как Россия спасет мир от доллара
Зависимость мира от доллала рухнет, когда Россия возьмет контроль над международными финансовыми рынками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:42+0300
2024-06-28T10:42+0300
2024-06-28T10:42+0300
экономика
дедолларизация
россия
ран
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токсичные валюты
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Зависимость мира от доллала рухнет, когда Россия возьмет контроль над международными финансовыми рынками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", - сказал он.Эксперт напомнил, что Россия активно взялась за дедолларизацию, а многие ближневосточные партнеры и страны глобального большинства ее поддержали. По словам академика, Глобальный Юг также желает избавиться от долларовой зависимости.На этом фоне Наумкин призвал полностью перейти на национальные валюты.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в десять часов утра по московскому времени.
https://1prime.ru/20240626/dedollarizatsiya-849494402.html
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дедолларизация, россия, ран, мир, токсичные валюты, расчеты в нацвалютах
Экономика, дедолларизация, РОССИЯ, РАН, МИР, токсичные валюты, расчеты в нацвалютах
Рухнет зависимость. В РАН раскрыли, как Россия спасет мир от доллара
Академик Наумкин предрек крушение зависимости стран от доллара благодаря России
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Зависимость мира от доллала рухнет, когда Россия возьмет контроль над международными финансовыми рынками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Россия активно взялась за дедолларизацию, а многие ближневосточные партнеры и страны глобального большинства ее поддержали. По словам академика, Глобальный Юг также желает избавиться от долларовой зависимости.
На этом фоне Наумкин призвал полностью перейти на национальные валюты.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в десять часов утра по московскому времени.
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