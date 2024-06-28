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НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро

НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро - 28.06.2024, ПРАЙМ

НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро

Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T12:07+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро, сообщила пресс-служба торговой площадки. "27 июня НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро. В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме", - говорится в сообщении. "Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть в рублях. Конвертация долларов США и евро в рубли осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - сообщила биржа. Мосбиржа на минувшей неделе анонсировала, что до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня. По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля. США в июне ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.

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