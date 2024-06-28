Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/dollar-849571950.html
НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро
НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро - 28.06.2024, ПРАЙМ
НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро
Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:07+0300
2024-06-28T12:07+0300
доллар
евро
нкц
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро, сообщила пресс-служба торговой площадки. "27 июня НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро. В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме", - говорится в сообщении. "Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть в рублях. Конвертация долларов США и евро в рубли осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - сообщила биржа. Мосбиржа на минувшей неделе анонсировала, что до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня. По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля. США в июне ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
https://1prime.ru/20240628/dollary-849564881.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, евро, нкц
доллар, евро, НКЦ
12:07 28.06.2024
 
НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро

НКЦ исполнил обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро 27 июня

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро, сообщила пресс-служба торговой площадки.
"27 июня НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро. В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме", - говорится в сообщении.
"Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть в рублях. Конвертация долларов США и евро в рубли осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - сообщила биржа.
%Доллары - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары
09:05
Мосбиржа на минувшей неделе анонсировала, что до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня. По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля.
США в июне ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
 
долларевроНКЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала