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Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары
Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары - 28.06.2024, ПРАЙМ
Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары
Администрация Соединенных Штатов начнет печатать деньги, как только в американской экономике возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:05+0300
2024-06-28T09:07+0300
экономика
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов начнет печатать деньги, как только в американской экономике возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, на сегодняшний день США не печатают деньги в тех же объемах, как год назад, ведь уже был напечатан "огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими".При этом Роджерс выразил уверенность, что "как только у нас (США - прим. ред.) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме". Как отметил инвестор, "это все, что знают" власти США, желающие сохранить свои рабочие места. По его мнению, больше никто их не заботит.
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сша, доллар, печать купюр
Экономика, США, доллар, печать купюр
09:05 28.06.2024 (обновлено: 09:07 28.06.2024)
 
Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары

Инвестор Роджерс: США начнут печатать деньги, как только возникнут проблемы

© fotolia.com / Nomad_Soul%Доллары
%Доллары - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© fotolia.com / Nomad_Soul
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов начнет печатать деньги, как только в американской экономике возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, на сегодняшний день США не печатают деньги в тех же объемах, как год назад, ведь уже был напечатан "огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими".
При этом Роджерс выразил уверенность, что "как только у нас (США - прим. ред.) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме".
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Как отметил инвестор, "это все, что знают" власти США, желающие сохранить свои рабочие места. По его мнению, больше никто их не заботит.
 
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