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Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары

Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары - 28.06.2024, ПРАЙМ

Инвестор раскрыл, когда США начнут активно печатать доллары

Администрация Соединенных Штатов начнет печатать деньги, как только в американской экономике возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T09:05+0300

2024-06-28T09:05+0300

2024-06-28T09:07+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов начнет печатать деньги, как только в американской экономике возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, на сегодняшний день США не печатают деньги в тех же объемах, как год назад, ведь уже был напечатан "огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими".При этом Роджерс выразил уверенность, что "как только у нас (США - прим. ред.) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме". Как отметил инвестор, "это все, что знают" власти США, желающие сохранить свои рабочие места. По его мнению, больше никто их не заботит.

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