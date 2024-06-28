https://1prime.ru/20240628/dragmetally-849570382.html

Цены на золото могут завершить ростом третий квартал подряд

Цены на золото могут завершить ростом третий квартал подряд - 28.06.2024, ПРАЙМ

Цены на золото могут завершить ростом третий квартал подряд

Цены на золото снизились в пятницу, но могут завершить ростом третий квартал подряд. Инвесторы ждут выхода позднее в пятницу данных США по инфляции. Этот отчет... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:46+0300

2024-06-28T11:46+0300

2024-06-28T11:47+0300

рынки

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на золото снизились в пятницу, но могут завершить ростом третий квартал подряд. Инвесторы ждут выхода позднее в пятницу данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.По состоянию на 03.54 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,3%, по 2321,18 доллара за унцию. С начала 2-го квартала котировки выросли на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,2%, до 2331,90 доллара."Золото выросло в цене с начала квартала, преимущественно благодаря увеличению пространства для смягчения политики в США… Китай приобрел большой объем золота, и это укрепило поддержку во 2-м квартале", - сказал Илья Спивак из Tastylive.Народный банк Китая наращивал объем золота в своем держании в течение 18 месяцев подряд, но в мае приостановил покупки, согласно официальным данным. Результаты опроса Всемирного совета по золоту же свидетельствуют о том, что больше центральных банков мира намерены увеличить золотые резервы в следующие 12 месяцев.На предыдущей сессии котировки золота выросли более чем на 1%, так как данные указывали на дальнейшее, пусть и умеренное, замедление экономической активности в США. На рынке видят 64%-ю вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, согласно CME FedWatch.Представитель ФРС Мишель Боуман в четверг подчеркнула, что еще не готова проголосовать за снижение ставок, так как инфляционное давление остается высоким.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, будет представлен в 12.30 по Гринвичу.Слабый индекс поддержит надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и обеспечит дополнительную поддержку золоту, отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон.Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но более высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.Серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 29,07 доллара, платина подорожала на 1,1%, до 998,15 доллара. Оба металла могут завершить квартал на позитивной территории.Палладий на рынке спот вырос в цене на 1,6%, до 944,40 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов