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Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции
Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции - 28.06.2024, ПРАЙМ
Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции
Цены на золото стабилизировались в пятницу и готовятся ростом третий квартал подряд. Отчет по инфляции в США в целом совпал с ожиданиями, усилив надежды на то,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T20:10+0300
2024-06-28T20:10+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в пятницу и готовятся ростом третий квартал подряд. Отчет по инфляции в США в целом совпал с ожиданиями, усилив надежды на то, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки к сентябрю.По состоянию на 13.35 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 2328,85 доллара за унцию.Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 2339,60 доллара."Мы видим продолжение тенденции очень постепенного снижения инфляции. В результате доходность облигаций продолжает снижаться, стоимость облигаций расти, и это оказывает некоторую поддержку рынку золота", - говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в прошлом месяце остался без изменений, после роста на 0,3% в апреле. Апрельский показатель не пересматривался.Потребительские расходы умеренно выросли.Полученные данные заставили участников рынка с большей уверенностью ожидать понижения ставок ФРС к сентябрю и затем снова в декабре.На рынке видят 68%-ю вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, согласно CME FedWatch. До выхода данных такая вероятность оценивалась в 64%.Президент Федерального банка Сан-Франциско Мэри Дейли назвала опубликованные данные по инфляции "очень хорошими новостями о том, что политика (ФРС) работает".Серебро на рынке спот выросло в цене на 1,1%, до 29,38 доллара, платина подорожала на 2,5%, до 1012,03 доллара. Оба металла могут завершить квартал на позитивной территории.Палладий на рынке спот вырос в цене на 4,5%, до 970,88 доллара, но нацелен завершить снижением третий квартал подряд.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
20:10 28.06.2024
 

Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в пятницу и готовятся ростом третий квартал подряд. Отчет по инфляции в США в целом совпал с ожиданиями, усилив надежды на то, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки к сентябрю.
По состоянию на 13.35 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 2328,85 доллара за унцию.
Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 2339,60 доллара.
"Мы видим продолжение тенденции очень постепенного снижения инфляции. В результате доходность облигаций продолжает снижаться, стоимость облигаций расти, и это оказывает некоторую поддержку рынку золота", - говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в прошлом месяце остался без изменений, после роста на 0,3% в апреле. Апрельский показатель не пересматривался.
Потребительские расходы умеренно выросли.
Полученные данные заставили участников рынка с большей уверенностью ожидать понижения ставок ФРС к сентябрю и затем снова в декабре.
На рынке видят 68%-ю вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, согласно CME FedWatch. До выхода данных такая вероятность оценивалась в 64%.
Президент Федерального банка Сан-Франциско Мэри Дейли назвала опубликованные данные по инфляции "очень хорошими новостями о том, что политика (ФРС) работает".
Серебро на рынке спот выросло в цене на 1,1%, до 29,38 доллара, платина подорожала на 2,5%, до 1012,03 доллара. Оба металла могут завершить квартал на позитивной территории.
Палладий на рынке спот вырос в цене на 4,5%, до 970,88 доллара, но нацелен завершить снижением третий квартал подряд.
 
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