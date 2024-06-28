https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами - 28.06.2024, ПРАЙМ
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:50+0300
2024-06-28T14:50+0300
2024-06-28T14:50+0300
вооружения
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/90/841449072_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_9bacd2cb4f7656863e7a60f5b1545d1b.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita."Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами", - сказано в статье.Как пишет издание, Вооруженные силы России теперь могут защитить от дронов не только технику, но и солдат. Так, российские военные недавно получили гусеничный аппарат, который оснащен антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.Российские солдаты, добавляет издание, также получат средство индивидуальной защиты от дронов - специальные рюкзаки с глушилками, работающие по аналогичной схеме.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240619/kompleks-849299539.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/90/841449072_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_534d8fee78d72ced792f6d21ea1bd4cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс рф
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
RP: русские придумали специальный робот и рюкзак для защиты солдат от дронов
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita
.
"Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами", - сказано в статье.
Как пишет издание, Вооруженные силы России теперь могут защитить от дронов не только технику, но и солдат. Так, российские военные недавно получили гусеничный аппарат, который оснащен антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.
Российские солдаты, добавляет издание, также получат средство индивидуальной защиты от дронов - специальные рюкзаки с глушилками, работающие по аналогичной схеме.
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами