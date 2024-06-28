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ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами - 28.06.2024, ПРАЙМ
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ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами - 28.06.2024, ПРАЙМ
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:50+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita."Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами", - сказано в статье.Как пишет издание, Вооруженные силы России теперь могут защитить от дронов не только технику, но и солдат. Так, российские военные недавно получили гусеничный аппарат, который оснащен антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.Российские солдаты, добавляет издание, также получат средство индивидуальной защиты от дронов - специальные рюкзаки с глушилками, работающие по аналогичной схеме.Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Вооружения, ВСУ, ВС РФ
14:50 28.06.2024
 
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами

RP: русские придумали специальный робот и рюкзак для защиты солдат от дронов

© Unsplash/Jonathan ChngДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Jonathan Chng
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
"Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами", - сказано в статье.
Как пишет издание, Вооруженные силы России теперь могут защитить от дронов не только технику, но и солдат. Так, российские военные недавно получили гусеничный аппарат, который оснащен антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.
Российские солдаты, добавляет издание, также получат средство индивидуальной защиты от дронов - специальные рюкзаки с глушилками, работающие по аналогичной схеме.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Логотип компании Ростех - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
19 июня, 12:18
 
ВооруженияВСУВС РФ
 
 
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