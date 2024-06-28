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ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами

ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами - 28.06.2024, ПРАЙМ

ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами

Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:50+0300

2024-06-28T14:50+0300

2024-06-28T14:50+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita."Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами", - сказано в статье.Как пишет издание, Вооруженные силы России теперь могут защитить от дронов не только технику, но и солдат. Так, российские военные недавно получили гусеничный аппарат, который оснащен антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.Российские солдаты, добавляет издание, также получат средство индивидуальной защиты от дронов - специальные рюкзаки с глушилками, работающие по аналогичной схеме.Полный текст читайте на ИноСМИ

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