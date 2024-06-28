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Россия продолжит усилия по снабжению рынков энергоресурсами, заявили в МИД

Россия продолжит усилия по снабжению рынков энергоресурсами, заявили в МИД - 28.06.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит усилия по снабжению рынков энергоресурсами, заявили в МИД

Москва, невзирая на санкции ЕС, продолжит усилия по снабжению мировых рынков продукцией, в том числе энергоресурсами, удобрениями и продовольствием. Об этом... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:31+0300

2024-06-28T19:31+0300

2024-06-28T19:31+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Москва, невзирая на санкции ЕС, продолжит усилия по снабжению мировых рынков продукцией, в том числе энергоресурсами, удобрениями и продовольствием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Евросоюзом 14-го пакета антироссийских санкций. "Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие", — сказано в комментарии Захаровой на сайте ведомства. По ее словам, "обращает на себя внимание, что принимаемые ЕС в последнее время антироссийские санкции в действительности все более направлены против третьих стран. Брюссель теперь явно руководствуется исключительно разрушительным принципом –" своими собственными действиями мы подорвали европейскую экономику, так теперь для ее поддержания нанесем удар по всей глобальной системе", добавила она. "Такая вот ЕСовская парадигма – чем хуже сделаем всем вокруг, тем лучше будет для ЕС", — отметила Захарова. Она подчеркнула, что Брюссель ультимативно ставит суверенные государства перед искусственным выбором: либо сотрудничество с Западом, либо с Россией. При этом ЕС "горит желанием разрушить давние, зачастую многовековые, традиционные связи России с ее союзниками и друзьями". "Под предлогом борьбы с обходом санкций Брюссель буквально терроризирует наших партнеров "вторичными" ограничениями. Почему-то в ЕС решили, что вправе определять для третьих стран "границы дозволенного" в их сотрудничестве с Россией", — сообщила Захарова и напомнила, что, как было указано в соответствующем заявлении МИД России, "очередные нелегитимные санкции ЕС не останутся без адекватного ответа с нашей стороны".

https://1prime.ru/20240627/baltii--849539183.html

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россия, ес, мария захарова, санкции против рф