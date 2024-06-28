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Саммит ЕС призвал к наращиванию военных поставок Киеву

Саммит ЕС призвал к наращиванию военных поставок Киеву - 28.06.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС призвал к наращиванию военных поставок Киеву

Военные поставки Украине, в том числе ракеты, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, необходимо нарастить, решили главы государств и правительств стран... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:34+0300

2024-06-28T10:34+0300

2024-06-28T10:34+0300

вооружения

ес

оборона

украина

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - ПРАЙМ. Военные поставки Украине, в том числе ракеты, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, необходимо нарастить, решили главы государств и правительств стран Евросоюза.Об этом говорится в итоговом документе саммита, прошедшего в Брюсселе."Евросовет призывает к наращиванию военной помощи Украине... В частности, в срочном порядке... необходимы системы ПВО, боеприпасы и ракеты", - сказано в тексте.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшие десять лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд евро. По ее словам, Россия и Китай сильно опережают ЕС в темпах наращивания расходов на оборону.

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ес, оборона, украина, военная помощь украине