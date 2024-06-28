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СМИ раскрыли, как назначают на ключевые должности в руководстве ЕС - 28.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как назначают на ключевые должности в руководстве ЕС
СМИ раскрыли, как назначают на ключевые должности в руководстве ЕС - 28.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как назначают на ключевые должности в руководстве ЕС
Назначения на ключевые должности в структурах Евросоюза осуществляются непрозрачно и по заранее прописанному сценарию. Об этом сообщил телеканал RTBF. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:16+0300
2024-06-28T18:16+0300
политика
ес
ек
руководящие должности
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - ПРАЙМ. Назначения на ключевые должности в структурах Евросоюза осуществляются непрозрачно и по заранее прописанному сценарию. Об этом сообщил телеканал RTBF. Лидеры стран ЕС в ходе саммитав Брюсселе в четверг большинством голосов выдвинули заранее известных кандидатов на высшие политические посты в евроинституты. На пост главы Евросовета прочат социалиста экс-премьера Португалии Антониу Кошту. Пост главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля предложен представительние либеральных политических сил премьер-министру Эстонии Кайе Каллас. Главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вполне ожидаемо предложили в качестве кандидата на второй срок. Теперь ее должен утвердить Европарламент голосованием 16 июля. За фон дер Ляйен должны проголосовать минимум 361 депутат из 720. Согласно статье бельгийского франкоязычного телеканала RTBF, "все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения". Отмечается, что за столом переговоров было пять из 27 членов Евросовета, которые не поддерживали назначения, но их мнения не учли, так как для утверждения кандидатур достаточно большинства голосов. Так, несогласие с назначениями высказывали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Таким образом, крайне правые политические силы, которые представляют эти политики, оказались за бортом принятия решений, несмотря на то, что они стали фактически третьей силой по итогам выборов в Европарламент и обогнали либералов. Невзирая на это, все ключевые должности поделили между собой правоцентристы, либералы и социал-демократы, сохранившие уже существующую комфортную для них правящую коалицию, сообщил телеканал. По словам либерального евродепутата Софи Инт Велд, даже избрание Папы Римского "проходит более прозрачно", чем назначение председателя Европейской комиссии. "Зачем мы просим граждан приходить на избирательные участки, если руководители ЕС уже были назначены главами правительств?" — процитировал ее слова RTBF.Она также выразила мнение, что "в ЕС наблюдается "большой дефицит демократии". Особое возмущение депутата вызвал тот факт, что в переговоры глав государств и правительств о распределении ключевых должностей в евроинститутах включили также пост спикера Европарламента, к которому они формально не имеют никакого отношения. Бельгийское издание Soir отметило, что при "кастинге" кандидатов рассматривалась их совместимость, учитывая всем известные противоречия между действующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен. "Переговорщики предварительно убедились, что немка (фон дер Ляйен) и португалец (Антониу Кошта) смогут работать вместе в более конструктивной манере", — пишет издание.
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ес, ек, руководящие должности
Политика, ЕС, ЕК, руководящие должности
18:16 28.06.2024
 
СМИ раскрыли, как назначают на ключевые должности в руководстве ЕС

RTBF: назначения на должности ЕС проходят "непрозрачно" и по готовому сценарию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - ПРАЙМ. Назначения на ключевые должности в структурах Евросоюза осуществляются непрозрачно и по заранее прописанному сценарию. Об этом сообщил телеканал RTBF.
Лидеры стран ЕС в ходе саммитав Брюсселе в четверг большинством голосов выдвинули заранее известных кандидатов на высшие политические посты в евроинституты. На пост главы Евросовета прочат социалиста экс-премьера Португалии Антониу Кошту. Пост главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля предложен представительние либеральных политических сил премьер-министру Эстонии Кайе Каллас. Главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вполне ожидаемо предложили в качестве кандидата на второй срок. Теперь ее должен утвердить Европарламент голосованием 16 июля. За фон дер Ляйен должны проголосовать минимум 361 депутат из 720.
Согласно статье бельгийского франкоязычного телеканала RTBF, "все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения".
Отмечается, что за столом переговоров было пять из 27 членов Евросовета, которые не поддерживали назначения, но их мнения не учли, так как для утверждения кандидатур достаточно большинства голосов. Так, несогласие с назначениями высказывали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Таким образом, крайне правые политические силы, которые представляют эти политики, оказались за бортом принятия решений, несмотря на то, что они стали фактически третьей силой по итогам выборов в Европарламент и обогнали либералов. Невзирая на это, все ключевые должности поделили между собой правоцентристы, либералы и социал-демократы, сохранившие уже существующую комфортную для них правящую коалицию, сообщил телеканал.
По словам либерального евродепутата Софи Инт Велд, даже избрание Папы Римского "проходит более прозрачно", чем назначение председателя Европейской комиссии.
"Зачем мы просим граждан приходить на избирательные участки, если руководители ЕС уже были назначены главами правительств?" — процитировал ее слова RTBF.
Она также выразила мнение, что "в ЕС наблюдается "большой дефицит демократии". Особое возмущение депутата вызвал тот факт, что в переговоры глав государств и правительств о распределении ключевых должностей в евроинститутах включили также пост спикера Европарламента, к которому они формально не имеют никакого отношения.
Бельгийское издание Soir отметило, что при "кастинге" кандидатов рассматривалась их совместимость, учитывая всем известные противоречия между действующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен.
"Переговорщики предварительно убедились, что немка (фон дер Ляйен) и португалец (Антониу Кошта) смогут работать вместе в более конструктивной манере", — пишет издание.
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