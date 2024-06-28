https://1prime.ru/20240628/evrokomissiya-849562165.html

Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии

Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии - 28.06.2024, ПРАЙМ

Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии

Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T05:29+0300

2024-06-28T05:29+0300

2024-06-28T05:29+0300

политика

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство France-Presse, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.Впереди экс-министра обороны ФРГ еще ожидает процедура утверждения на голосовании в Европейском парламенте.

https://1prime.ru/20240627/oborona-849557823.html

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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен