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Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии
Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:29+0300
2024-06-28T05:29+0300
политика
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство France-Presse, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.Впереди экс-министра обороны ФРГ еще ожидает процедура утверждения на голосовании в Европейском парламенте.
https://1prime.ru/20240627/oborona-849557823.html
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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Политика, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
05:29 28.06.2024
 
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии

AFP: в ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство France-Presse, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.
Впереди экс-министра обороны ФРГ еще ожидает процедура утверждения на голосовании в Европейском парламенте.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Глава ЕК предложила выделить на оборону 500 миллиардов евро, сообщили СМИ
Вчера, 20:42
 
ПолитикаЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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