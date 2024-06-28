https://1prime.ru/20240628/evrokomissiya-849562165.html
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии - 28.06.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии
Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:29+0300
2024-06-28T05:29+0300
2024-06-28T05:29+0300
политика
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает информагентство France-Presse, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.Впереди экс-министра обороны ФРГ еще ожидает процедура утверждения на голосовании в Европейском парламенте.
https://1prime.ru/20240627/oborona-849557823.html
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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Политика, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии
AFP: в ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии