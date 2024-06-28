https://1prime.ru/20240628/evropa-849567030.html

Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США

Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США

Обозреватель Хэл Брэндс утверждает в статье для Foreign Policy, что в ХХ веке Европа сумела "разорвать замкнутый круг насилия" только благодаря Соединенным... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:15+0300

2024-06-28T10:15+0300

2024-06-28T10:30+0300

политика

сша

защита

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/82837/14/828371472_0:304:5800:3567_1920x0_80_0_0_94a953ba77be46cfaab4b261856d8cc0.jpg

МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Обозреватель Хэл Брэндс утверждает в статье для Foreign Policy, что в ХХ веке Европа сумела "разорвать замкнутый круг насилия" только благодаря Соединенным Штатам, которые обеспечили безопасность континента. Если же с возвращением Дональда Трампа на пост президента Европа останется без защиты США, то может снова стать "мрачной и анархичной", какой она была до холодной войны.В пику надеждам "оптимистов", считающих, что Европа сможет продолжать процветать и без защиты США, обозреватель утверждает, что в случае победы на президентских выборах Трампа Европа не сможет противостоять угрозам и рискует вернуться к "более мрачным, анархичным и нелиберальным образцам своего прошлого".Ведь до Второй мировой войны Европа, как считает Брэндс, была "безнадежным" континентом, и лишь "радикальное" и "беспрецедентное" вмешательство США изменило ситуацию к лучшему."Военная защита США разорвала замкнутый круг насилия, защитив Западную Европу от Москвы — и от ее собственных инстинктов саморазрушения", — подчеркивает обозреватель и предупреждает, что без защиты Соединенных Штатов – то есть если Трамп выиграет президентские выборы – европейский континент может вновь стать "мрачным и порочным, и снова экспортировать свои конфликты в мир".

https://1prime.ru/20240621/yao-849366229.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, защита, европа