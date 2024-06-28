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Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США
Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США
Обозреватель Хэл Брэндс утверждает в статье для Foreign Policy, что в ХХ веке Европа сумела "разорвать замкнутый круг насилия" только благодаря Соединенным... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:15+0300
2024-06-28T10:30+0300
политика
сша
защита
европа
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Обозреватель Хэл Брэндс утверждает в статье для Foreign Policy, что в ХХ веке Европа сумела "разорвать замкнутый круг насилия" только благодаря Соединенным Штатам, которые обеспечили безопасность континента. Если же с возвращением Дональда Трампа на пост президента Европа останется без защиты США, то может снова стать "мрачной и анархичной", какой она была до холодной войны.В пику надеждам "оптимистов", считающих, что Европа сможет продолжать процветать и без защиты США, обозреватель утверждает, что в случае победы на президентских выборах Трампа Европа не сможет противостоять угрозам и рискует вернуться к "более мрачным, анархичным и нелиберальным образцам своего прошлого".Ведь до Второй мировой войны Европа, как считает Брэндс, была "безнадежным" континентом, и лишь "радикальное" и "беспрецедентное" вмешательство США изменило ситуацию к лучшему."Военная защита США разорвала замкнутый круг насилия, защитив Западную Европу от Москвы — и от ее собственных инстинктов саморазрушения", — подчеркивает обозреватель и предупреждает, что без защиты Соединенных Штатов – то есть если Трамп выиграет президентские выборы – европейский континент может вновь стать "мрачным и порочным, и снова экспортировать свои конфликты в мир".
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сша, защита, европа
Политика, США, защита, ЕВРОПА
10:15 28.06.2024 (обновлено: 10:30 28.06.2024)
 
Мрак и анархия. Европе предрекли катастрофу без защиты США

Foreign Policy: без защиты США Европа снова станет "мрачной и анархичной"

© AFP / Philippe Lopez!Прохожие в Париже
!Прохожие в Париже - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© AFP / Philippe Lopez
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Обозреватель Хэл Брэндс утверждает в статье для Foreign Policy, что в ХХ веке Европа сумела "разорвать замкнутый круг насилия" только благодаря Соединенным Штатам, которые обеспечили безопасность континента. Если же с возвращением Дональда Трампа на пост президента Европа останется без защиты США, то может снова стать "мрачной и анархичной", какой она была до холодной войны.
В пику надеждам "оптимистов", считающих, что Европа сможет продолжать процветать и без защиты США, обозреватель утверждает, что в случае победы на президентских выборах Трампа Европа не сможет противостоять угрозам и рискует вернуться к "более мрачным, анархичным и нелиберальным образцам своего прошлого".
Ведь до Второй мировой войны Европа, как считает Брэндс, была "безнадежным" континентом, и лишь "радикальное" и "беспрецедентное" вмешательство США изменило ситуацию к лучшему.
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
США обновляют свой ядерный арсенал в Европе
21 июня, 07:40
"Военная защита США разорвала замкнутый круг насилия, защитив Западную Европу от Москвы — и от ее собственных инстинктов саморазрушения", — подчеркивает обозреватель и предупреждает, что без защиты Соединенных Штатов – то есть если Трамп выиграет президентские выборы – европейский континент может вновь стать "мрачным и порочным, и снова экспортировать свои конфликты в мир".
 
ПолитикаСШАзащитаЕВРОПА
 
 
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