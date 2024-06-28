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В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - 28.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:19+0300
2024-06-28T05:20+0300
политика
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя Еврсоюза по иностранным делам, передает издание Politico, ссылаясь на собственные источники. В частности, в статье Politico указывается: "Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока".
https://1prime.ru/20240627/perevody-849529860.html
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евросовет, европа, назначение
Политика, Евросовет, ЕВРОПА, назначение
05:19 28.06.2024 (обновлено: 05:20 28.06.2024)
 
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Politico: в ЕС одобрили кандидатуры президента Евросовета и главы дипломатии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя Еврсоюза по иностранным делам, передает издание Politico, ссылаясь на собственные источники.
В частности, в статье Politico указывается: "Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока".
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ПолитикаЕвросоветЕВРОПАназначение
 
 
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