https://1prime.ru/20240628/evrosoyuz-849562037.html

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - 28.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T05:19+0300

2024-06-28T05:19+0300

2024-06-28T05:20+0300

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза согласовали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя Еврсоюза по иностранным делам, передает издание Politico, ссылаясь на собственные источники. В частности, в статье Politico указывается: "Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока".

https://1prime.ru/20240627/perevody-849529860.html

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евросовет, европа, назначение