https://1prime.ru/20240628/faza-849582101.html
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО - 28.06.2024, ПРАЙМ
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО
Положение украинских войск становится все более тяжелым, так как российская армия начала использовать авиабомбы ФАБ-3000. Применение данного оружия ознаменовало | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:27+0300
2024-06-28T16:27+0300
2024-06-28T16:45+0300
вооружения
вкс россии
авиабомбы
вс рф
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82300/73/823007304_31:0:2170:1203_1920x0_80_0_0_cc9c6b0240c6c47a5b009fe8fe6044b5.jpg
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Положение украинских войск становится все более тяжелым, так как российская армия начала использовать авиабомбы ФАБ-3000. Применение данного оружия ознаменовало собой новую фазу конфликта, в ходе которой Вооруженные силы РФ будут уничтожать противовоздушную оборону Украины. Об этом пишет GN.Отмечается, что на фронте зафиксированы уже несколько случаев, когда российские силы применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ материале сказано, со ссылкой на военного аналитика Брэндона Уэйчерта, что у ВСУ пока нет способа защиты от данного оружия, в связи с чем их положение неизбежно станет хуже.Автор статьи полагает, что с началом использования ФАБ-3000 ВС РФ запустили новую фазу спецоперации, в ходе которой они будут разрушать украинскую ПВО, расшатываемую уже в течение нескольких месяцев. По его мнению, применение данного оружия станет важнейшим элементом российской расширенной стратегии.Отмечается, что ФАБ-3000 при детонации эффективно поражает большое пространство, и как-то защищаться от нее крайне сложно, а их массовое применение приведет к тому, что вся ПВО Украины будет сломлена.Кроме того, в материале сказано, что ситуацию для Киева дополнительно усложняет тот факт, что у Вашингтона заканчиваются ракеты для систем ПВО, которые можно поставить ВСУ. При этом США больше не могут передавать их всем своим союзникам. Они уже проинформировали Израиль и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты ПВО теперь будут идти только на Украину, а остальным придется ждать новых поставок.ФАБ-3000 с УМПК представляет собой фугасный авиационный боеприпас весом в три тонны. Благодаря УПМК, он превращается в высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 70 километров от точки запуска. При этом отклонение от цели составляет всего 5-20 метров, что делает ФАБ-3000 эффективной для применения с учетом ее мощности. Бомба имеет 1,2 тонны взрывчатого вещества, что делает ее одним из самых разрушительных боеприпасов, которые когда-либо использовались в современных вооруженных конфликтах.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240627/rekord-849551360.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82300/73/823007304_298:0:1902:1203_1920x0_80_0_0_9f742274a2392ef1831d7132d06bac01.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкс россии, авиабомбы, вс рф, всу, сво
Вооружения, ВКС России, Авиабомбы, ВС РФ, ВСУ, СВО
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО
GN: Россия начала новую фазу спецоперации — разрушение украинской ПВО
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ.
Положение украинских войск становится все более тяжелым, так как российская армия начала использовать авиабомбы ФАБ-3000. Применение данного оружия ознаменовало собой новую фазу конфликта, в ходе которой Вооруженные силы РФ будут уничтожать противовоздушную оборону Украины. Об этом пишет GN
.
Отмечается, что на фронте зафиксированы уже несколько случаев, когда российские силы применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).
В материале сказано, со ссылкой на военного аналитика Брэндона Уэйчерта, что у ВСУ пока нет способа защиты от данного оружия, в связи с чем их положение неизбежно станет хуже.
Автор статьи полагает, что с началом использования ФАБ-3000 ВС РФ запустили новую фазу спецоперации, в ходе которой они будут разрушать украинскую ПВО, расшатываемую уже в течение нескольких месяцев. По его мнению, применение данного оружия станет важнейшим элементом российской расширенной стратегии.
Отмечается, что ФАБ-3000 при детонации эффективно поражает большое пространство, и как-то защищаться от нее крайне сложно, а их массовое применение приведет к тому, что вся ПВО Украины будет сломлена.
Кроме того, в материале сказано, что ситуацию для Киева дополнительно усложняет тот факт, что у Вашингтона заканчиваются ракеты для систем ПВО, которые можно поставить ВСУ. При этом США больше не могут передавать их всем своим союзникам. Они уже проинформировали Израиль и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты ПВО теперь будут идти только на Украину, а остальным придется ждать новых поставок.
ФАБ-3000 с УМПК представляет собой фугасный авиационный боеприпас весом в три тонны. Благодаря УПМК, он превращается в высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 70 километров от точки запуска. При этом отклонение от цели составляет всего 5-20 метров, что делает ФАБ-3000 эффективной для применения с учетом ее мощности. Бомба имеет 1,2 тонны взрывчатого вещества, что делает ее одним из самых разрушительных боеприпасов, которые когда-либо использовались в современных вооруженных конфликтах.
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ