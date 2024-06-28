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Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО

Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО - 28.06.2024, ПРАЙМ

Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО

Положение украинских войск становится все более тяжелым, так как российская армия начала использовать авиабомбы ФАБ-3000. Применение данного оружия ознаменовало | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:27+0300

2024-06-28T16:27+0300

2024-06-28T16:45+0300

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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Положение украинских войск становится все более тяжелым, так как российская армия начала использовать авиабомбы ФАБ-3000. Применение данного оружия ознаменовало собой новую фазу конфликта, в ходе которой Вооруженные силы РФ будут уничтожать противовоздушную оборону Украины. Об этом пишет GN.Отмечается, что на фронте зафиксированы уже несколько случаев, когда российские силы применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ материале сказано, со ссылкой на военного аналитика Брэндона Уэйчерта, что у ВСУ пока нет способа защиты от данного оружия, в связи с чем их положение неизбежно станет хуже.Автор статьи полагает, что с началом использования ФАБ-3000 ВС РФ запустили новую фазу спецоперации, в ходе которой они будут разрушать украинскую ПВО, расшатываемую уже в течение нескольких месяцев. По его мнению, применение данного оружия станет важнейшим элементом российской расширенной стратегии.Отмечается, что ФАБ-3000 при детонации эффективно поражает большое пространство, и как-то защищаться от нее крайне сложно, а их массовое применение приведет к тому, что вся ПВО Украины будет сломлена.Кроме того, в материале сказано, что ситуацию для Киева дополнительно усложняет тот факт, что у Вашингтона заканчиваются ракеты для систем ПВО, которые можно поставить ВСУ. При этом США больше не могут передавать их всем своим союзникам. Они уже проинформировали Израиль и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты ПВО теперь будут идти только на Украину, а остальным придется ждать новых поставок.ФАБ-3000 с УМПК представляет собой фугасный авиационный боеприпас весом в три тонны. Благодаря УПМК, он превращается в высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 70 километров от точки запуска. При этом отклонение от цели составляет всего 5-20 метров, что делает ФАБ-3000 эффективной для применения с учетом ее мощности. Бомба имеет 1,2 тонны взрывчатого вещества, что делает ее одним из самых разрушительных боеприпасов, которые когда-либо использовались в современных вооруженных конфликтах.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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вкс россии, авиабомбы, вс рф, всу, сво