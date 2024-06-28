https://1prime.ru/20240628/finlyandiya-849574360.html

Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи

Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи - 28.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи

Хельсинки направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 159 миллионов евро, сообщило Министерство обороны Финляндии. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:18+0300

2024-06-28T13:18+0300

2024-06-28T13:18+0300

украина

финляндия

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/14/840591498_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_70f32b83e9104be7aed8b55a70a438a6.jpg

МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Хельсинки направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 159 миллионов евро, сообщило Министерство обороны Финляндии. "По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро", - сказано в сообщении ведомства.Министерство уточнило, что это 24-я поставка военной помощи. По данным Минобороны, общий объем поставок Киеву от Финляндии достиг 2,2 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20240628/polsha-849568842.html

украина

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, финляндия, военная помощь украине