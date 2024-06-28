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Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи
Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи - 28.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи
Хельсинки направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 159 миллионов евро, сообщило Министерство обороны Финляндии. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:18+0300
2024-06-28T13:18+0300
2024-06-28T13:18+0300
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финляндия
военная помощь украине
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Хельсинки направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 159 миллионов евро, сообщило Министерство обороны Финляндии. "По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро", - сказано в сообщении ведомства.Министерство уточнило, что это 24-я поставка военной помощи. По данным Минобороны, общий объем поставок Киеву от Финляндии достиг 2,2 миллиарда евро.
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УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, военная помощь Украине
Финляндия отправит Киеву 24-й пакет военной помощи
Минобороны Финляндии: страна направит ВСУ 24-й пакет военной помощи на 159 миллионов евро
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Хельсинки направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 159 миллионов евро, сообщило Министерство обороны Финляндии.
"По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро", - сказано в сообщении ведомства.
Министерство уточнило, что это 24-я поставка военной помощи. По данным Минобороны, общий объем поставок Киеву от Финляндии достиг 2,2 миллиарда евро.
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