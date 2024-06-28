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На Украине снова арестовали акции принадлежавших Фирташу газовых компаний

На Украине снова арестовали акции принадлежавших Фирташу газовых компаний - 28.06.2024, ПРАЙМ

На Украине снова арестовали акции принадлежавших Фирташу газовых компаний

На Украине снова арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила в пятницу глава... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:39+0300

2024-06-28T19:39+0300

2024-06-28T19:48+0300

экономика

украина

акции

нефтегазовые компании

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. На Украине снова арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила в пятницу глава украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума. В пятницу ранее украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на решение суда сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний, принадлежавших Фирташу. "Облгазы (областные операторы газораспределительных сетей – ред.) возвращены государству. Управление будет продолжено", - приводит слова Думы издание "Экономическая правда". По данным издания, арест вернули по решению Печерского районного суда города Киева от 28 июня. В конце 2023 года глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что компания полностью завершила интеграцию операторов областных и городских газораспределительных сетей страны, часть из которых ранее принадлежала Фирташу. Ранее активы 26 региональных операторов газораспределительных систем входили в состав Региональной газовой компании (РГК) Фирташа. В мае 2022 года суд передал их в управление украинскому агентству по розыску и управлению активами (АРМА). Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей в управление АРМА.

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украина, акции, нефтегазовые компании