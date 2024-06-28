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ФРС: Следует взвешенно подходить к решениям по процентным ставкам

ФРС: Следует взвешенно подходить к решениям по процентным ставкам - 28.06.2024, ПРАЙМ

ФРС: Следует взвешенно подходить к решениям по процентным ставкам

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин в пятницу заявил, что осуществленного на данный момент повышения ставок должно быть достаточно для... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:48+0300

2024-06-28T14:48+0300

2024-06-28T14:48+0300

рынки

ставка фрс

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин в пятницу заявил, что осуществленного на данный момент повышения ставок должно быть достаточно для торможения инфляции, но политика может быть не столь жесткой, как полагают."Еще рано судить, есть только один способ выяснить это: взвешенно принимать решения, пристально отслеживая ситуацию в реальной экономике", - сказал он, выступая в Париже."Я делаю именно это", - добавил Баркин.В период с марта 2022 года до июля 2023 года ФРС осуществляла агрессивное повышение процентных ставок, но уже почти год они находятся в пределах диапазона 5,25%-5,5%. Никто из руководства центрального банка не говорит о необходимости дальнейшего увеличения стоимости заимствований для замедления инфляции, но у Комитета по операциям на открытом рынке нет единого мнения относительно того, как долго еще следует сохранять ставки без изменений.Экономика США в условиях более высокой стоимости заимствований проявила большую устойчивость, чем прогнозировалось, и Баркин в пятницу отметил, что темпы роста цен на товары вернулись к допандемийным уровням. Однако инфляция в сфере услуг и на рынке жилья создает пространство для повышения обшей инфляции.Он воздержался от намеков на возможные сроки снижения ставок, но подробно говорил о том, что большинство аналитиков и экспертов, в том числе в ФРС, неоднократно давали неверные прогнозы в условиях чрезвычайных обстоятельств, таких как пандемия, локдауны и последовавшее восстановление активности.Рынок труда, к примеру, не сдал позиции, несмотря на повышение стоимости заимствований ФРС. Безработица находится на уровне 4% или ниже в течение самого длительного периода с 1960-х годов.Потребители продолжают активно расходовать средства.Инверсия кривой доходности, которая считалась сигналом ослабления экономики, оказалась ненадежным индикатором, указывающим на так и не наступившую рецессию.В начале года инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индикатором, снизилась до 2,5% с достигнутого в середине 2022 года пика 7,1%, но все же остается выше целевого уровня 2%, а в марте и апреле ускорилась до 2,7%.В пятницу будет представлен свежий индекс цен расходов на личное потребление, и экономисты ожидают, что инфляция немного ослабла в мае."Я действительно считаю, что мы имеем дело с отложенным эффектом, что все ужесточение политики рано или поздно еще больше замедлит экономику, - сказал Баркин. – В то же время, учитывая чрезвычайную силу экономики, я не исключаю, что нейтральная ставка теперь находится на более высоком уровне".

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рынки, ставка фрс