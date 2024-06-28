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СМИ: фирмам подсанкционного экс-депутата Рады снова разрешили добывать газ - 28.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: фирмам подсанкционного экс-депутата Рады снова разрешили добывать газ
СМИ: фирмам подсанкционного экс-депутата Рады снова разрешили добывать газ - 28.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: фирмам подсанкционного экс-депутата Рады снова разрешили добывать газ
Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие газовых лицензий, остановленных ранее из-за санкций в адрес компаний экс-депутата Верховной... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T00:02+0300
2024-06-28T00:02+0300
энергетика
украина
газ
добыча газа
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие газовых лицензий, остановленных ранее из-за санкций в адрес компаний экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, сообщает информационное агентство Nadra.info. "Государственная служба геологии и недр Украины выполнила корректирующее решение СНБО об уточнении персональных экономических ограничений (санкций) и возобновила украинским компаниям действие девяти спецразрешений на пользование недрами, которые были остановлены из-за санкций конечных бенефициарных собственников", - сообщает агентство, при этом уточняется, что речь идет о компаниях, входящих в группу Smart Energy Новинского. В частности, по данным госслужбы геологии, санкции ограничили в части недропользования деятельность компаний, среди которых "Аркона Газ-Энергия", "Пром-Энерго Продукт", "Укргаздобыча". Новинскому также вернули лицензии на добычу гранита на месторождении "Передаточнинское", участок "Левобережная" и геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой питьевых подземных вод в Черкасской области. Кроме того, по данным агентства, действие спецразрешений на пользование недрами возобновили компаниям "конечного бенефициарного владельца" Вадима Ермолаева. СБУ 13 апреля сообщила об аресте имущества Новинского, в список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добываются промышленные объемы газа. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви, в отношении которых введены санкции СНБО. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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украина, газ, добыча газа
Энергетика, УКРАИНА, Газ, добыча газа
00:02 28.06.2024
 
СМИ: фирмам подсанкционного экс-депутата Рады снова разрешили добывать газ

Nadra.info: компаниям экс-депутата Рады Новинского снова разрешили добывать газ

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие газовых лицензий, остановленных ранее из-за санкций в адрес компаний экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, сообщает информационное агентство Nadra.info.
"Государственная служба геологии и недр Украины выполнила корректирующее решение СНБО об уточнении персональных экономических ограничений (санкций) и возобновила украинским компаниям действие девяти спецразрешений на пользование недрами, которые были остановлены из-за санкций конечных бенефициарных собственников", - сообщает агентство, при этом уточняется, что речь идет о компаниях, входящих в группу Smart Energy Новинского.
В частности, по данным госслужбы геологии, санкции ограничили в части недропользования деятельность компаний, среди которых "Аркона Газ-Энергия", "Пром-Энерго Продукт", "Укргаздобыча".
Новинскому также вернули лицензии на добычу гранита на месторождении "Передаточнинское", участок "Левобережная" и геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой питьевых подземных вод в Черкасской области.
Кроме того, по данным агентства, действие спецразрешений на пользование недрами возобновили компаниям "конечного бенефициарного владельца" Вадима Ермолаева.
СБУ 13 апреля сообщила об аресте имущества Новинского, в список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добываются промышленные объемы газа.
Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви, в отношении которых введены санкции СНБО. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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