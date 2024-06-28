https://1prime.ru/20240628/gaz-849573446.html

Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер

Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер - 28.06.2024, ПРАЙМ

Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер

"Газпром" в 2027 году начнет поставки в Китай по "дальневосточному" маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров газа в год, после чего станет крупнейшим... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:01+0300

2024-06-28T13:01+0300

2024-06-28T13:07+0300

газ

энергетика

газпром

россия

китай

алексей миллер

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в 2027 году начнет поставки в Китай по "дальневосточному" маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров газа в год, после чего станет крупнейшим поставщиком голубого топлива в КНР, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 миллиардов кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту был подписан в начале 2022 года. После выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.

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газ, газпром, россия, китай, алексей миллер