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Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер
Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер - 28.06.2024, ПРАЙМ
Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер
"Газпром" в 2027 году начнет поставки в Китай по "дальневосточному" маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров газа в год, после чего станет крупнейшим... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:01+0300
2024-06-28T13:07+0300
газ
энергетика
газпром
россия
китай
алексей миллер
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в 2027 году начнет поставки в Китай по "дальневосточному" маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров газа в год, после чего станет крупнейшим поставщиком голубого топлива в КНР, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 миллиардов кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту был подписан в начале 2022 года. После выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
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газ, газпром, россия, китай, алексей миллер
Газ, Энергетика, Газпром, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер
13:01 28.06.2024 (обновлено: 13:07 28.06.2024)
 
Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер

Миллер: "Газпром" начнет поставки в КНР по "дальневосточному" маршруту в 2027 году

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в 2027 году начнет поставки в Китай по "дальневосточному" маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров газа в год, после чего станет крупнейшим поставщиком голубого топлива в КНР, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 миллиардов кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту был подписан в начале 2022 года. После выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Газовая горелка
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ЭнергетикаГазГазпромРОССИЯКИТАЙАлексей Миллер
 
 
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