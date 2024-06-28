https://1prime.ru/20240628/gaz-849575201.html
Европейский рынок газа снизился на фоне высокого предложения СПГ
Европейский рынок газа снизился на фоне высокого предложения СПГ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Европейский рынок газа снизился на фоне высокого предложения СПГ
28 июня (ПРАЙМ). Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне обильных поставок СПГ. Однако опасения относительно... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:49+0300
2024-06-28T13:49+0300
2024-06-28T13:49+0300
рынки
мировой рынок газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg
28 июня (ПРАЙМ). Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне обильных поставок СПГ. Однако опасения относительно перспектив предложения оказывают поддержку котировкам.По состоянию на 08.00 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце торговались с понижением на 0,15 евро, по 34 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Августовские контракты упали на 0,37 евро, до 34,23 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой в выходные снизились на 1 пенс, до 79 пенсов за терм.Опасения относительно возможного прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины продолжают обеспечивать поддержку рынку. "Существует риск остановки экспорта российского газа по трубопроводам до конца 2024 года в силу запрета на оплату счетов "Газпрома", выставленных европейским компаниям, или же физического повреждения трубопроводов вблизи Суджи", - пишут аналитики Energy Aspects."Не уверенные в балансе европейского рынка участники рынка занимают выжидательную позицию", - отметили в Engie EnergyScan.В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины в пятницу составили 42,4 млн кубических метров, как и в четверг.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,34 евро, по 66,32 евро за тонну.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_322:0:2573:1688_1920x0_80_0_0_62f9ac65f8928b107f7facdea67e3b42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
28 июня (ПРАЙМ). Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне обильных поставок СПГ. Однако опасения относительно перспектив предложения оказывают поддержку котировкам.
По состоянию на 08.00 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце торговались с понижением на 0,15 евро, по 34 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Августовские контракты упали на 0,37 евро, до 34,23 евро за мегаватт-час.
В Великобритании контракты с поставкой в выходные снизились на 1 пенс, до 79 пенсов за терм.
Опасения относительно возможного прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины продолжают обеспечивать поддержку рынку. "Существует риск остановки экспорта российского газа по трубопроводам до конца 2024 года в силу запрета на оплату счетов "Газпрома", выставленных европейским компаниям, или же физического повреждения трубопроводов вблизи Суджи", - пишут аналитики Energy Aspects.
"Не уверенные в балансе европейского рынка участники рынка занимают выжидательную позицию", - отметили в Engie EnergyScan.
В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины в пятницу составили 42,4 млн кубических метров, как и в четверг.
Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,34 евро, по 66,32 евро за тонну.