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Фьючерсы на газ в США выросли на 2% на фоне увеличения спроса из-за жары

Фьючерсы на газ в США выросли на 2% на фоне увеличения спроса из-за жары - 28.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США выросли на 2% на фоне увеличения спроса из-за жары

Цены на природный газ в США в пятницу выросли примерно на 2% в свете прогнозов более высокого спроса в следующие две недели, чем ожидалось ранее. Электростанции | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T20:11+0300

2024-06-28T20:11+0300

2024-06-28T20:11+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в пятницу выросли примерно на 2% в свете прогнозов более высокого спроса в следующие две недели, чем ожидалось ранее. Электростанции используют больше газа ввиду потребности в работе кондиционеров в период сильной жары.Росту цен не помешал тот факт, что компании увеличивают добычу, а запасы газа в хранилищах остаются сильно выше нормы для этого времени года. По оценкам аналитиков, запасы все еще примерно на 19% превышают обычные уровни для этого периода, хотя ввиду сокращения добычи ранее в этом году еженедельное пополнение хранилищ в последние недели было меньшим по объемам, чем обычно.На 13.09 по Гринвичу августовские фьючерсы на NYMEX повысились в цене на 3,9 цента, или 1,5%, до 2,724 доллара за млн БТЕ. За неделю цены снизились примерно на 1% после падения на 6% на прошлой неделе и падения на 1% две недели назад.За месяц цены выросли примерно на 4% после скачка примерно на 30% в мае и роста на 13% в апреле. Рост за квартал составляет около 52% после падения на 30% в 1-м квартале.В Техасе Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), оператор большинства электросетей в штате, сообщил, что пиковый спрос в четверг, как и ожидалось, оказался близок к рекордному для июня, хотя рекорд побит не был. Однако в ERCOT прогнозируют, что в пятницу этот рекорд будет побит, поскольку компании и домохозяйства активнее используют кондиционеры в условиях жары в штате.На рынке спот цены на газ с поставкой на следующий день в Waha упали на 604% до минус 2,78 доллара за млн БТЕ, минимума с середины апреля. Из-за ограничения пропускной способности трубопроводов газ не покидает Пермский бассейн. Цены перешли на негативную территорию второй раз в ходе экстремальной жары этой недели и в 19-й раз с начала года.По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,6 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.По прогнозам метеорологов, погода в 48 континентальных штатах как минимум до 13 июля будет жарче нормы.По прогнозам LSEG, средний спрос на газ в 48 штатах с учетом экспорта сократится с 103,2 млрд кубических футов на этой неделе до 100,8 млрд кубических футов на следующей неделе, учитывая менее высокие температуры и празднование 4 июля на следующей неделе, но через две недели вырастет до 106,8 млрд кубических футов, когда ожидается экстремальная жара. Прогнозы на эту и следующую неделю выше оценки LSEG по состоянию на четверг.Потоки аза на семь крупных СПГ-терминалов США за истекший период июня сократились до 12,8 млрд кубических футов с 12,9 млрд кубических футов в мае и рекорда за месяц в размере 14,7 млрд кубических футов, достигнутого в декабре 2023 года. Снижение вызвано работами на нескольких заводах и трубопроводах.

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рынки, мировой рынок газа