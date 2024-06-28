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В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей
В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей
Польский энергетический гигант Orlen предупредила компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи "Газпрому" могут быть... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:00+0300
2024-06-28T11:00+0300
энергетика
газпром
польша
orlen
венгрия
словакия
австрия
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польский энергетический гигант Orlen предупредила компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи "Газпрому" могут быть арестованы, сообщил Reuters со ссылкой на источники.Ключевые импортеры российского газа: MVM CEEnergy в Венгрии, SPP — в Словакии и OMV — в Австрии. Предупреждения в письмах, отправленных еще в мае, связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году.Orlen требует более 350 миллионов долларов от MVM CEEnergy в качестве обеспечения "долга" "Газпрома", отметил источник агентства. В этим, вероятно, связан указ Будапешта, направленный на предотвращение ареста платежей MVM CEEnergy.В марте "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к польскому нефтяному концерну Orlen о взыскании в общей сложности 935 миллионов долларов. В сентябре 2022 -го Польша ввела против "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей любых финансовых или экономических ресурсов.
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газпром, польша, orlen, венгрия, словакия, австрия
Энергетика, Газпром, ПОЛЬША, Orlen, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, АВСТРИЯ
11:00 28.06.2024
 
В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей

Reuters: в Польше заявили о возможном аресте платежей в адрес "Газпрома"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаправочные станции Польши
Заправочные станции Польши - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польский энергетический гигант Orlen предупредила компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи "Газпрому" могут быть арестованы, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Ключевые импортеры российского газа: MVM CEEnergy в Венгрии, SPP — в Словакии и OMV — в Австрии. Предупреждения в письмах, отправленных еще в мае, связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году.
Orlen требует более 350 миллионов долларов от MVM CEEnergy в качестве обеспечения "долга" "Газпрома", отметил источник агентства. В этим, вероятно, связан указ Будапешта, направленный на предотвращение ареста платежей MVM CEEnergy.
В марте "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к польскому нефтяному концерну Orlen о взыскании в общей сложности 935 миллионов долларов.
В сентябре 2022 -го Польша ввела против "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей любых финансовых или экономических ресурсов.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума
11 июня, 09:47
 
ЭнергетикаГазпромПОЛЬШАOrlenВЕНГРИЯСЛОВАКИЯАВСТРИЯ
 
 
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