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В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей

В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей - 28.06.2024, ПРАЙМ

В Польше пригрозили "Газпрому" арестом платежей

Польский энергетический гигант Orlen предупредила компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи "Газпрому" могут быть... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:00+0300

2024-06-28T11:00+0300

2024-06-28T11:00+0300

энергетика

газпром

польша

orlen

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словакия

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польский энергетический гигант Orlen предупредила компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи "Газпрому" могут быть арестованы, сообщил Reuters со ссылкой на источники.Ключевые импортеры российского газа: MVM CEEnergy в Венгрии, SPP — в Словакии и OMV — в Австрии. Предупреждения в письмах, отправленных еще в мае, связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году.Orlen требует более 350 миллионов долларов от MVM CEEnergy в качестве обеспечения "долга" "Газпрома", отметил источник агентства. В этим, вероятно, связан указ Будапешта, направленный на предотвращение ареста платежей MVM CEEnergy.В марте "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к польскому нефтяному концерну Orlen о взыскании в общей сложности 935 миллионов долларов. В сентябре 2022 -го Польша ввела против "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей любых финансовых или экономических ресурсов.

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польша

венгрия

словакия

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газпром, польша, orlen, венгрия, словакия, австрия