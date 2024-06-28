https://1prime.ru/20240628/gosuslugi-849567433.html
Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"
Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги" - 28.06.2024, ПРАЙМ
Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"
Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:24+0300
2024-06-28T10:24+0300
2024-06-28T10:24+0300
жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через "Госуслуги", объявила пресс-служба правительства РФ. "С 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Как поясняют в кабмине, это решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям. При подаче заявок на подключение через "Госуслуги" предусмотрена возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм и направление необходимых документов в электронном виде. А после обработки запроса ресурсоснабжающей организацией заявитель получит в личном кабинете технические условия подключения и электронную версию договора и сможет заключить его онлайн. При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на ее сайте, подчёркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20240615/analitika-849125299.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх
Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"
Кабмин: заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ с марта можно будет на "Госуслугах"
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через "Госуслуги", объявила пресс-служба правительства РФ.
"С 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Как поясняют в кабмине, это решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям. При подаче заявок на подключение через "Госуслуги" предусмотрена возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм и направление необходимых документов в электронном виде. А после обработки запроса ресурсоснабжающей организацией заявитель получит в личном кабинете технические условия подключения и электронную версию договора и сможет заключить его онлайн.
При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на ее сайте, подчёркивается в сообщении.
Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги