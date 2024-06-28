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Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"

Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги" - 28.06.2024, ПРАЙМ

Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"

Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:24+0300

2024-06-28T10:24+0300

2024-06-28T10:24+0300

жкх

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через "Госуслуги", объявила пресс-служба правительства РФ. "С 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Как поясняют в кабмине, это решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям. При подаче заявок на подключение через "Госуслуги" предусмотрена возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм и направление необходимых документов в электронном виде. А после обработки запроса ресурсоснабжающей организацией заявитель получит в личном кабинете технические условия подключения и электронную версию договора и сможет заключить его онлайн. При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на ее сайте, подчёркивается в сообщении.

https://1prime.ru/20240615/analitika-849125299.html

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