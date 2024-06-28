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Курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет

Курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет - 28.06.2024, ПРАЙМ

Курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет

Курс японской национальной валюты в ходе утренних торгов на Токийской бирже рухнул ниже отметки в 161 иену за доллар, что является самым высоким уровнем с... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T06:22+0300

2024-06-28T06:22+0300

2024-06-28T06:22+0300

иена

антирекорд

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Курс японской национальной валюты в ходе утренних торгов на Токийской бирже рухнул ниже отметки в 161 иену за доллар, что является самым высоким уровнем с декабря 1986 года. Согласно данным биржи, по состоянию на 11 часов по местному времени (05.00 мск), иена торговалась в диапазоне 161,05-161,08 иены за доллар. Предыдущий "антирекорд" за последние 37,5 лет был установлен накануне, когда курс японской валюты кратковременно просел до отметки в 160,88 иены за доллар. Правительство Японии в этой связи ранее заявило, что внимательно следит за валютным рынком и примет "соответственные меры" в отношении чрезмерных колебаний иены.

https://1prime.ru/20240624/valyuta-849454662.html

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иена, антирекорд