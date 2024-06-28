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Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением - 28.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240628/iena-849593047.html
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением - 28.06.2024, ПРАЙМ
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением
Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:48+0300
2024-06-28T22:49+0300
экономика
иена
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0712 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0702 доллара за евро, курс доллара к иене - до 160,8 иены со 160,74 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 105,87 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подорожала к иене на 14%, к евро - на 2,9%, а индекс доллара поднялся на 4,5%. С апреля доллар подорожал к валютам на 6,3% и 0,8% соответственно, а его индекс вырос на 1,3%. С начала завершающегося месяца курс евро к доллару опустился на 1,2%, курс доллара к иене увеличился на 2,2%, индекс доллара - на 1,1%.
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иена, доллар
Экономика, иена, доллар
22:48 28.06.2024 (обновлено: 22:49 28.06.2024)
 
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением

Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением на 14%

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0712 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0702 доллара за евро, курс доллара к иене - до 160,8 иены со 160,74 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 105,87 пункта.
Таким образом, с начала года американская валюта подорожала к иене на 14%, к евро - на 2,9%, а индекс доллара поднялся на 4,5%. С апреля доллар подорожал к валютам на 6,3% и 0,8% соответственно, а его индекс вырос на 1,3%.
С начала завершающегося месяца курс евро к доллару опустился на 1,2%, курс доллара к иене увеличился на 2,2%, индекс доллара - на 1,1%.
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