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Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением - 28.06.2024, ПРАЙМ
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением
Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:48+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0712 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0702 доллара за евро, курс доллара к иене - до 160,8 иены со 160,74 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 105,87 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подорожала к иене на 14%, к евро - на 2,9%, а индекс доллара поднялся на 4,5%. С апреля доллар подорожал к валютам на 6,3% и 0,8% соответственно, а его индекс вырос на 1,3%. С начала завершающегося месяца курс евро к доллару опустился на 1,2%, курс доллара к иене увеличился на 2,2%, индекс доллара - на 1,1%.
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иена, доллар
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением
Курс иены к доллару готовится завершить первое полугодие падением на 14%
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене может завершить первую половину текущего года ростом на 14%, к евро американская валюта подорожала за это время на 3%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0712 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0702 доллара за евро, курс доллара к иене - до 160,8 иены со 160,74 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 105,87 пункта.
Таким образом, с начала года американская валюта подорожала к иене на 14%, к евро - на 2,9%, а индекс доллара поднялся на 4,5%. С апреля доллар подорожал к валютам на 6,3% и 0,8% соответственно, а его индекс вырос на 1,3%.
С начала завершающегося месяца курс евро к доллару опустился на 1,2%, курс доллара к иене увеличился на 2,2%, индекс доллара - на 1,1%.
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