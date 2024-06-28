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Мировые фондовые рынки стабилизировались перед данными по инфляции в США

Мировые фондовые рынки стабилизировались перед данными по инфляции в США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые рынки стабилизировались перед данными по инфляции в США

Мировые фондовые рынки в пятницу стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США. Инвесторы полагают, что эти данные повысят вероятность снижения... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:35+0300

2024-06-28T16:35+0300

2024-06-28T16:36+0300

рынки

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в пятницу стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США. Инвесторы полагают, что эти данные повысят вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре.Иена тем временем снизилась до минимума за 38 лет ввиду ожиданий интервенции японских властей для борьбы со слабостью курса после назначения нового замминистра финансов.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq выросли в преддверии выхода индекса цен расходов на личное потребление, которому отдает предпочтение ФРС для оценки инфляции. Данные поступят в 12.30 по Гринвичу, до открытия рынка в США.Если годовой рост замедлился в мае до 2,6%, как ожидают экономисты, это может расчистить путь к снижению ставок в этом году.Согласно CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставок ФРС в сентябре в 64%, тогда как месяцем ранее речь шла о 50%. Правда, аналитики говорят, что эти прогнозы могут измениться, если PCE будет выше ожидаемого.Цены на нефть могут завершить с ростом третью неделю подряд на надеждах на благоприятный показатель инфляции, который придаст ФРС уверенности для снижения стоимости заимствований.В последний торговый день полугодия фондовые индексы находятся вблизи недавних рекордных максимумов. Бум искусственного интеллекта на Уолл-стрит помог S&P 500 подняться почти на 15% за последние 6 месяцев, и в Европе с Азией тоже был существенный рост.Политическая неопределенность во Франции, где лидируют ультраправые, направили евро на путь сильнейшего месячного снижения с января.Мировой индекс MSCI All Country вырос на 804,8 пункта, находясь вблизи исторического максимума от 20 июня – 807,17 пункта и набрав около 10,5% с начала года.В Европе STOXX 600 поднялся на 0,36% до 514 пунктов и намерен закрепить 7%-ный прирост с начала года, хотя с начала июня пока несет потери под влиянием политической неопределенности во Франции."В первом полугодии на рынке акций была по-настоящему хорошая динамика, и теперь мы задаемся вопросом о том, что будет задавать динамику во втором полугодии", – отмечает Эрен Осман, директор по управлению активами в Arbuthnot Latham.По его мнению, рост на рынке акций во втором полугодии должны обеспечивать акции технологических гигантов и бум ИИ."Мы видим четкую картину того, что поток инвестиций в этой области в ближайшее время не замедлится, так что ставки против этого и вероятного роста рынка акций, скорее всего, не будут мудрым решением", – сказал он.Доллар США и фьючерсы на американские индексы практически не отреагировали на дебаты кандидатов в президенты."Потенциальное формировании администрации во главе с Трампом мы считаем более положительным вариантом для доллара как ввиду более мягкой налогово-бюджетной политики, так и за счет более решительного подхода к торговле и пошлинам", – сказали аналитики ING после дебатов.Экономист HSBC Пол Блоксхам сказал, что при победе Трампа в ноябре товарно-сырьевые рынки ждет более сильная фрагментация и перебои в поставках ввиду предполагаемого усиления торгового протекционизма.Самый обширный индекс MSCI для АТР без Японии вырос на 0,2% и нацелен завершить месяц с ростом более чем на 3%. Это будет лучший показатель с февраля.Китайские индексы отыграли начальные потери и выросли. Ключевой CSI300 набрал 0,2%, гонконгский Hang Seng практически не изменился. Инвесторы опасались, что Байден и Трамп могут в ходе дебатов занять более жесткую позицию в адрес Китая.Доллар США укрепляется и может завершить месяц ростом почти на 1,4% против корзины валют.Иена упала до 161,27 за доллар, минимума с 1986 года, а на момент написания статьи торговалась по 160,505.В июне иена упала против устойчивого доллара примерно на 2,3%, а с начала года – более чем на 12%. На валюту влияет серьезная разница в процентных ставках между США и Японией.Снижение иены было благоприятно для Nikkei, набравшего 0,6%. Индекс завершает месяц повышением примерно на 3%.Золото немного подорожало, до 2335 долларов за унцию.Фьючерсы на Brent выросли в цене на 0,65% до 87,04 доллара, а на WTI – на 0,8% до 82,37 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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