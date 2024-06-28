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Европейский STOXX 600 снизился по итогам сессии, недели, месяца и квартала - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Европейский STOXX 600 снизился по итогам сессии, недели, месяца и квартала
Европейский STOXX 600 снизился по итогам сессии, недели, месяца и квартала - 28.06.2024, ПРАЙМ
Европейский STOXX 600 снизился по итогам сессии, недели, месяца и квартала
Европейские фондовые рынки сдали набранные ранее позиции и закрылись с понижением в пятницу, так как падение акций гиганта косметической индустрии L'Oreal... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T20:13+0300
2024-06-28T20:13+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки сдали набранные ранее позиции и закрылись с понижением в пятницу, так как падение акций гиганта косметической индустрии L'Oreal оказало негативное влияние, а ориентирный индекс зафиксировал недельное, месячное и квартальное падение на фоне политической неопределенности во Франции.Панъевропейский индекс STOXX 600 понизился на 0,2%, опустившись четвертую сессию подряд.Сектор продуктов личного спроса и бытовых товаров потерял 1%, что было вызвано падением на 3% акций французского косметического гиганта L'Oreal после того, как его генеральный директор дал более низкий прогноз роста рынка.Ориентирный индекс STOXX 600 зафиксировал первый квартальный убыток за три года, а также месячное и недельное падение на фоне политической неопределенности во Франции после того, как президент Эммануэль Макрон призвал к проведению внеочередных выборов.Базовый индекс Франции CAC 40 потерял 0,7%, а по итогам квартала снизился на 8,8%, отстав от других индексов региона. Премия за риск по французским государственным облигациям достигла максимума с 2012 года.Между тем, согласно опросу общественного мнения, опубликованному в газете Les Echos, за два дня до первого тура голосования на парламентских выборах во Франции, крайне правая партия "Национальное объединение" еще больше укрепила позиции и может достичь 37% голосов избирателей.Акции технологических компаний выросли на 0,4% после рекордного роста Nasdaq, так как более слабые данные по инфляции укрепили ожидания касательно сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системы.Потребительские цены во Франции в июне выросли на 2,5% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями, согласно предварительным данным, а в Испании гармонизированный по стандартам ЕС уровень инфляции снизился до 3,5% за 12 месяцев по июнь.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
20:13 28.06.2024
 

Европейский STOXX 600 снизился по итогам сессии, недели, месяца и квартала

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© AFP / Toru Yamanaka
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки сдали набранные ранее позиции и закрылись с понижением в пятницу, так как падение акций гиганта косметической индустрии L'Oreal оказало негативное влияние, а ориентирный индекс зафиксировал недельное, месячное и квартальное падение на фоне политической неопределенности во Франции.
Панъевропейский индекс STOXX 600 понизился на 0,2%, опустившись четвертую сессию подряд.
Сектор продуктов личного спроса и бытовых товаров потерял 1%, что было вызвано падением на 3% акций французского косметического гиганта L'Oreal после того, как его генеральный директор дал более низкий прогноз роста рынка.
Ориентирный индекс STOXX 600 зафиксировал первый квартальный убыток за три года, а также месячное и недельное падение на фоне политической неопределенности во Франции после того, как президент Эммануэль Макрон призвал к проведению внеочередных выборов.
Базовый индекс Франции CAC 40 потерял 0,7%, а по итогам квартала снизился на 8,8%, отстав от других индексов региона. Премия за риск по французским государственным облигациям достигла максимума с 2012 года.
Между тем, согласно опросу общественного мнения, опубликованному в газете Les Echos, за два дня до первого тура голосования на парламентских выборах во Франции, крайне правая партия "Национальное объединение" еще больше укрепила позиции и может достичь 37% голосов избирателей.
Акции технологических компаний выросли на 0,4% после рекордного роста Nasdaq, так как более слабые данные по инфляции укрепили ожидания касательно сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системы.
Потребительские цены во Франции в июне выросли на 2,5% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями, согласно предварительным данным, а в Испании гармонизированный по стандартам ЕС уровень инфляции снизился до 3,5% за 12 месяцев по июнь.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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