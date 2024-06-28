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За счет чего в стране сдерживают цены на хлеб, рассказали в РСП - 28.06.2024, ПРАЙМ
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За счет чего в стране сдерживают цены на хлеб, рассказали в РСП
За счет чего в стране сдерживают цены на хлеб, рассказали в РСП - 28.06.2024, ПРАЙМ
За счет чего в стране сдерживают цены на хлеб, рассказали в РСП
Объем производства замороженных полуфабрикатов, из которых выпекают хлеб, в январе-мае 2024 года увеличился на 32%. Полуфабрикаты позволяют сдерживать цены на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:51+0300
2024-06-28T11:51+0300
экономика
хлеб
цены
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Объем производства замороженных полуфабрикатов, из которых выпекают хлеб, в январе-мае 2024 года увеличился на 32%. Полуфабрикаты позволяют сдерживать цены на хлеб, рассказывает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Российского союза пекарей.По словам президента союза Дмитрич Семенова, которые передает издание, полуфабрикаты позволяют сдерживать рост цен на хлеб за счет расширения географии поставок и экономии на логистики.Семенов отметил, что сравнительно продолжительный срок годности полуфабрикатов дает возможность осуществлять из доставку по более гибкому графику и перевозить в разные регионы.Вместе с тем глава Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов указал, что сетевая розница также сокращает издержки за счет снижения объемов утилизации хлеба, который не удалось продать.В 2023 году количество собственных пекарен в магазинах увеличилось в полтора раза, а в некоторых сетях - в пять-семь раз, говорится в статье со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли.
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хлеб, цены
Экономика, хлеб, цены
11:51 28.06.2024
 
За счет чего в стране сдерживают цены на хлеб, рассказали в РСП

"Ъ": в России начали сдерживать рост цен на хлеб с помощью полуфабрикатов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВыпечка хлеба на Полесском хлебозаводе
Выпечка хлеба на Полесском хлебозаводе - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Объем производства замороженных полуфабрикатов, из которых выпекают хлеб, в январе-мае 2024 года увеличился на 32%. Полуфабрикаты позволяют сдерживать цены на хлеб, рассказывает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Российского союза пекарей.
По словам президента союза Дмитрич Семенова, которые передает издание, полуфабрикаты позволяют сдерживать рост цен на хлеб за счет расширения географии поставок и экономии на логистики.
Семенов отметил, что сравнительно продолжительный срок годности полуфабрикатов дает возможность осуществлять из доставку по более гибкому графику и перевозить в разные регионы.
Вместе с тем глава Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов указал, что сетевая розница также сокращает издержки за счет снижения объемов утилизации хлеба, который не удалось продать.
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Вчера, 20:28
В 2023 году количество собственных пекарен в магазинах увеличилось в полтора раза, а в некоторых сетях - в пять-семь раз, говорится в статье со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли.
 
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