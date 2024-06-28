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Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна
Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна - 28.06.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало еще четыре судна в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщило... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T23:31+0300
2024-06-28T23:31+0300
происшествия
красное море
хуситы
судоходство
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало еще четыре судна в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление движения. "Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", — сказано в сообщении агентства. Контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря хуситы ранее заявили о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда. Они призвали другие страны отозвать с этих судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы считают, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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красное море, хуситы, судоходство
Происшествия, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, судоходство
23:31 28.06.2024
 
Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна

Reuters: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало еще четыре судна в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление движения.
"Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", — сказано в сообщении агентства.
Контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря хуситы ранее заявили о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда. Они призвали другие страны отозвать с этих судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы считают, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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ПроисшествияКРАСНОЕ МОРЕхуситысудоходство
 
 
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