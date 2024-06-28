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Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:51+0300
2024-06-28T09:51+0300
политика
китай
си цзиньпин
мир
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ПЕКИН, 28 июн - ПРАЙМ. Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер выступил на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования."Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал он.По словам Си Цзиньпина, Пекин подходит к острым вопросам с китайской спецификой, прилагает усилия для их разрешения, в том числе на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке. В 1954 году Китай, Индия и Тибет подписали соглашение. В документе Индия признавала тибет частью Китая. Кроме того, соглашение содержало принципы "панча шила", или мирного сосуществования. Всего в документе обозначено пять принципов: взаимное уважение территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимовыгода, а также мирное сосуществование.
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китай, си цзиньпин, мир
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, МИР
09:51 28.06.2024
 
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил, что КНР никогда не встанет на путь колониальных грабежей

© POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
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ПЕКИН, 28 июн - ПРАЙМ. Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер выступил на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
"Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал он.
По словам Си Цзиньпина, Пекин подходит к острым вопросам с китайской спецификой, прилагает усилия для их разрешения, в том числе на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке.
В 1954 году Китай, Индия и Тибет подписали соглашение. В документе Индия признавала тибет частью Китая. Кроме того, соглашение содержало принципы "панча шила", или мирного сосуществования.
Всего в документе обозначено пять принципов: взаимное уважение территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимовыгода, а также мирное сосуществование.
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