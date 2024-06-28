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Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:51+0300
2024-06-28T09:51+0300
2024-06-28T09:51+0300
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ПЕКИН, 28 июн - ПРАЙМ. Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер выступил на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования."Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал он.По словам Си Цзиньпина, Пекин подходит к острым вопросам с китайской спецификой, прилагает усилия для их разрешения, в том числе на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке. В 1954 году Китай, Индия и Тибет подписали соглашение. В документе Индия признавала тибет частью Китая. Кроме того, соглашение содержало принципы "панча шила", или мирного сосуществования. Всего в документе обозначено пять принципов: взаимное уважение территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимовыгода, а также мирное сосуществование.
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китай, си цзиньпин, мир
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, МИР
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что КНР никогда не встанет на путь колониальных грабежей
ПЕКИН, 28 июн - ПРАЙМ. Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер выступил на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
"Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал он.
По словам Си Цзиньпина, Пекин подходит к острым вопросам с китайской спецификой, прилагает усилия для их разрешения, в том числе на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке.
В 1954 году Китай, Индия и Тибет подписали соглашение. В документе Индия признавала тибет частью Китая. Кроме того, соглашение содержало принципы "панча шила", или мирного сосуществования.
Всего в документе обозначено пять принципов: взаимное уважение территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимовыгода, а также мирное сосуществование.
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