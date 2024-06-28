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Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин

Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - 28.06.2024, ПРАЙМ

Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин

Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T09:51+0300

2024-06-28T09:51+0300

2024-06-28T09:51+0300

политика

китай

си цзиньпин

мир

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ПЕКИН, 28 июн - ПРАЙМ. Пекин никогда не встанет на путь колониальных грабежей, намерен стремиться к мирному развитию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер выступил на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования."Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал он.По словам Си Цзиньпина, Пекин подходит к острым вопросам с китайской спецификой, прилагает усилия для их разрешения, в том числе на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке. В 1954 году Китай, Индия и Тибет подписали соглашение. В документе Индия признавала тибет частью Китая. Кроме того, соглашение содержало принципы "панча шила", или мирного сосуществования. Всего в документе обозначено пять принципов: взаимное уважение территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимовыгода, а также мирное сосуществование.

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китай, си цзиньпин, мир