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Экспорт продукции АПК из России превысил 50 миллионов тонн, заявила Лут
Экспорт продукции АПК из России превысил 50 миллионов тонн, заявила Лут - 28.06.2024, ПРАЙМ
Экспорт продукции АПК из России превысил 50 миллионов тонн, заявила Лут
Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:21+0300
2024-06-28T15:21+0300
2024-06-28T15:21+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции, сообщила журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Если говорить об экспорте в физическом выражении, то с начала года он увеличился на 16% и уже превысил 50 миллионов тонн. В том числе активно растут поставки масложировой, мясной и молочной продукции", - заявила она по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня. "При этом сейчас этот показатель постепенно выравнивается, и мы ожидаем позитивных результатов в конце года", - добавила Лут. В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия к 2030 году планирует увеличить производство продукции АПК на 25%, а экспорт - на 50%.
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минсельхоз, оксана лут, апк, экспорт
Минсельхоз, Оксана Лут, АПК, экспорт
Экспорт продукции АПК из России превысил 50 миллионов тонн, заявила Лут
Лут: РФ с начала 2024 г нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он превысил 50 млн тон
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции, сообщила журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Если говорить об экспорте в физическом выражении, то с начала года он увеличился на 16% и уже превысил 50 миллионов тонн. В том числе активно растут поставки масложировой, мясной и молочной продукции", - заявила она по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС.
По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня. "При этом сейчас этот показатель постепенно выравнивается, и мы ожидаем позитивных результатов в конце года", - добавила Лут.
В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия к 2030 году планирует увеличить производство продукции АПК на 25%, а экспорт - на 50%.
Мишустин рассказал о бессилии санкций перед развитием отечественного АПК