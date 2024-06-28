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Мантуров отметил важность поддержки "народного ВПК"

Мантуров отметил важность поддержки "народного ВПК" - 28.06.2024, ПРАЙМ

Мантуров отметил важность поддержки "народного ВПК"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости поддерживать малые предприятия, в том числе и так называемый "народный ВПК", сообщили в пятницу в... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:59+0300

2024-06-28T17:59+0300

2024-06-28T17:59+0300

экономика

денис мантуров

бизнес

впк

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости поддерживать малые предприятия, в том числе и так называемый "народный ВПК", сообщили в пятницу в секретариате первого замглавы правительства. Об этом он сказал в ходе проведенной в технополисе "Эра" (Анапа) совместно с замминистра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым стратегической сессии по развитию российских вооружений, в том числе дронов с учётом их применения в зоне СВО. Наряду с продукцией крупных промышленных предприятий в технополисе представили изделия, созданные представителями "народного ВПК". Перспективные образцы были доработаны специалистами технополиса, что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность их применения в зоне проведения СВО. Технополис "Эра" является "единым окном" передовых идей и прорывных технологий, в том числе для "народного ВПК". "В целом, у предприятий, в том числе у малых и средних компаний есть и заделы, и компетенции, и настрой решать непростые технологические задачи. Обязательно нужно продолжать оказывать им в этом максимальное содействие. Отдельно хотел бы сказать, что в текущем месяце Указом Президента утверждены приоритетные направления научно-технологического развития. А также перечень важнейших наукоёмких технологий. Это должно быть ориентиром нашей работы", - цитируется в сообщении Мантуров. Ранее в феврале 2024 занимавший в тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране "народного военно-промышленного комплекса". По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия".

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денис мантуров, бизнес, впк