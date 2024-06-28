https://1prime.ru/20240628/markirovka-849591329.html
В России утвердили срок эксперимента по маркировке бакалейной продукции
В России утвердили срок эксперимента по маркировке бакалейной продукции - 28.06.2024, ПРАЙМ
В России утвердили срок эксперимента по маркировке бакалейной продукции
Правительство России утвердило сроки проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T21:43+0300
2024-06-28T21:43+0300
2024-06-28T21:43+0300
экономика
россия
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маркировка
бакалейные товары
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство России утвердило сроки проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, пиротехники и средств пожаротушения, а также вводит обязательную маркировку медицинских перчаток, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в государственной системе маркировки "Честный знак". Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы. Эксперимент будет распространяться, в том числе, на соусы, майонезы, хлебцы, сухарики, гренки, чипсы, кукурузные палочки, попкорн, сухие смеси для приготовления супов, уксус и его заменители, специи и приправы, такие как сушеный лук, перец, ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, сушеную зелень, кардамон, семена аниса, фенхеля, тмина и кориандра, ягоды можжевельника, готовую горчицу и горчичный порошок, имбирь, шафран, куркуму, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности. Также с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей и эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, отдельных видов средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера. Постановления об этом подписаны. Как сообщает кабмин, эксперименты позволят протестировать технологии нанесения на эти виды продукции средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность попадания контрафакта. В приложении "Честный знак" покупатели смогут проверить товары. Проекты не повлияют на стоимость – участие будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям бесплатно. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме того, подписано постановление о включении медицинских перчаток в перечень отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Решение принято в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке и для борьбы с его недобросовестными участниками, реализующими продукцию ненадлежащего качества или перчатки иностранного производства под видом отечественных. Оно вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, правительство рф, маркировка, бакалейные товары
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, маркировка, бакалейные товары
В России утвердили срок эксперимента по маркировке бакалейной продукции
Правительство РФ утвердило срок эксперимента по маркировке бакалейной продукции
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство России утвердило сроки проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, пиротехники и средств пожаротушения, а также вводит обязательную маркировку медицинских перчаток, сообщили в пресс-службе кабмина.
"С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в государственной системе маркировки "Честный знак". Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы.
Эксперимент будет распространяться, в том числе, на соусы, майонезы, хлебцы, сухарики, гренки, чипсы, кукурузные палочки, попкорн, сухие смеси для приготовления супов, уксус и его заменители, специи и приправы, такие как сушеный лук, перец, ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, сушеную зелень, кардамон, семена аниса, фенхеля, тмина и кориандра, ягоды можжевельника, готовую горчицу и горчичный порошок, имбирь, шафран, куркуму, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности.
Также с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей и эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, отдельных видов средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера. Постановления об этом подписаны.
Как сообщает кабмин, эксперименты позволят протестировать технологии нанесения на эти виды продукции средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность попадания контрафакта. В приложении "Честный знак" покупатели смогут проверить товары. Проекты не повлияют на стоимость – участие будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям бесплатно. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Кроме того, подписано постановление о включении медицинских перчаток в перечень отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Решение принято в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке и для борьбы с его недобросовестными участниками, реализующими продукцию ненадлежащего качества или перчатки иностранного производства под видом отечественных. Оно вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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