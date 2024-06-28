https://1prime.ru/20240628/massa-849587042.html
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:41+0300
2024-06-28T18:41+0300
2024-06-28T18:41+0300
экономика
денежная масса
https://cdnn.1prime.ru/img/82833/07/828330721_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b9b5175ee78069d839256e9fe8982d86.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 102,519 триллиона рублей против 103,107 триллиона на 1 мая 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц сократился на 588 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20240628/tsb-849586128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82833/07/828330721_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e13e26cc6928360130f3c0989bf11a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денежная масса
Экономика, денежная масса
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента
ЦБ: денежная масса в национальном определении в мае снизилась до 102,5 трлн руб
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня составил 102,519 триллиона рублей против 103,107 триллиона на 1 мая 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц сократился на 588 миллиардов рублей.
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов