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Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:41+0300
2024-06-28T18:41+0300
экономика
денежная масса
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 102,519 триллиона рублей против 103,107 триллиона на 1 мая 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц сократился на 588 миллиардов рублей.
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денежная масса
Экономика, денежная масса
18:41 28.06.2024
 
Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента

ЦБ: денежная масса в национальном определении в мае снизилась до 102,5 трлн руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня составил 102,519 триллиона рублей против 103,107 триллиона на 1 мая 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц сократился на 588 миллиардов рублей.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
18:20
 
Экономикаденежная масса
 
 
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