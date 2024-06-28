https://1prime.ru/20240628/massa-849587042.html

Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента

Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ

Денежная масса РФ в национальном определении сократилась на 0,6 процента

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T18:41+0300

2024-06-28T18:41+0300

2024-06-28T18:41+0300

экономика

денежная масса

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае сократился на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 102,519 триллиона рублей против 103,107 триллиона на 1 мая 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц сократился на 588 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240628/tsb-849586128.html

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денежная масса