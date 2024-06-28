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Медведев "поздравил" новых глав НАТО и Еврокомиссии с назначением

Медведев "поздравил" новых глав НАТО и Еврокомиссии с назначением - 28.06.2024, ПРАЙМ

Медведев "поздравил" новых глав НАТО и Еврокомиссии с назначением

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал занявшему пост генерального секретаря НАТО Марку Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и будущему... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:32+0300

2024-06-28T17:32+0300

2024-06-28T17:32+0300

политика

дмитрий медведев

урсула фон дер ляйен

марк рютте

нато

ек

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал занявшему пост генерального секретаря НАТО Марку Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и будущему верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Кае Каллас максимальных провалов. По его словам, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным. "А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана", — написал он в своем Telegram-канале. Он также написал, что желает вновь назначенным "всего наилучшего", то есть — "в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий". "Будем всячески помогать вам в этом!" — добавил Медведев.Он отметил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ненавидя Россию, верно последует курсом классиков параноидального атлантизма. По его словам, Рютте — сторонник все более жестких санкций. Медведев также назвал Рютте "весьма специфическим парнем" и добавил, что политик за относительно короткое время превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста."Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Голландцы – люди своеобразные даже на фоне остальной свободной Европы", — добавил зампредседателя Совбеза РФ.По словам Медведева, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, утвержденная на второй срок, "мазохистски" предана заокеанским хозяевам и постоянно несет "злобную чушь" в адрес России. Он напомнил, что с 2019 года она встала во главе ЕК, "где по-мужски муштрует своих комиссаров с небинарной гендерной идентичностью". Кроме того, Медведев заявил, что премьер Эстонии Кая Каллас сочетает в себе ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы. Он отметил, что пока Каллас "в истерике орала на всю страну про русскую угрозу", ее муж Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы," с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями" и за 2022–2023 годы "наколотил около 1,5 миллиона евро"."Отлично разбирается в защите прав человека. Автор известной нацистской фразы "посещение Европы – это не право, а привилегия". А еще она очень отважна – не побоялась узаконить в и без того демографически провальной Эстонии однополые браки. Немудрено, что именно она теперь протеже Урсулы фон дер Ляйен и скоро станет ее правой рукой", — заключил зампред Совбеза.

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дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, марк рютте, нато, ек