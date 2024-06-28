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Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи
Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи - 28.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи
Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:31+0300
2024-06-28T14:31+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью. "Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут. Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она. В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.
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брикс, минсельхоз рф, расчеты в нацвалютах, зерно
БРИКС, Минсельхоз РФ, расчеты в нацвалютах, зерно
Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи
Минсельхоз проработает со странами БРИКС расчеты в нацвалютах и создание зерновой биржи
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью.
"Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут.
Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она.
В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.
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