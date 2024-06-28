https://1prime.ru/20240628/minselkhoz-849576625.html

Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи

Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи - 28.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание зерновой биржи

Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи,... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:31+0300

2024-06-28T14:31+0300

2024-06-28T14:31+0300

брикс

минсельхоз рф

расчеты в нацвалютах

зерно

https://cdnn.1prime.ru/img/83971/60/839716090_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_5c5e494826f3513786af6ed61f56e65f.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью. "Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут. Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она. В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.

https://1prime.ru/20240628/briks-849565980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, минсельхоз рф, расчеты в нацвалютах, зерно